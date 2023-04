KOŠARKAŠ OTKRIO DETALJE SA ČUVENE UTAKMICE: Otac mesec dana nije pričao sa mnom zbog Partizana (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Nikola Otašević prilikom gostovanja u podkastu "Jao Mile", otkrio je detalje sa čuvene utakmice Partizan - Budućnost, odigrane 2011. godine.

Utakmicu u prepunom "Pioniru" rešio je upravo Otašević poenima u poslednjoj sekundi.

On je otkrio da je veliki navijač Partizana, ali da je tokom karijere bolje igrao protiv voljenog kluba nego protiv Crvene zvezde.

– Partizanovac sam, ali dosta više puta sam igrao bolje protiv Partizana nego protiv Zvezde. Dešavalo se i da ja odlučim neke utakmice protiv Partizana. Imali smo jednu utakmicu 2011. u punom "Pioniru", početak sezone, prva utakmica, ja u Budućnosti, pokojni otac na tribinama, brat gleda. Egal utakmica, vodimo pola koša, pet sekundi do kraja. Ja mislim, Kecman ima dva slobodna bacanja. Ja se okrećem ka Radonjiću, šta da igram? On meni kao igraj sa Šćekom, "pick and pop", nek šutne trojku. Ja u sebi, koji Šćeka brate! Sad ću ja da je pripalim šta me briga. I ja prodor, Šćeka u blok, ja finta pika pored Džavaija, ono što sam naučio u petlićima, finta u prvom koraku, položim, znači, ono... Kao da nije odbrana postojala. Stao, nisam se radovao, pobedismo u poslednjoj sekundi. Nije ćale pričao sa mnom mesec dana!

Otašević je tokom karijere igrao za rodno Užice, potom Beopetrol, Ergonom, Zdravlje, OKK Beograd, Anvil, Budućnost, Hemofarm, Slobodu, MZT, Metalac i Temišvar.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, pe je posle najmlađih selekcija Plej-ofa iz Užica preuzeo Student iz Bajine Bašte.

Kurir sport