TRENER DENVERA OČITAO LEKCIJU JOKIĆU I DRUŽINI: Ako ovako budemo igrali, ispadamo u prvoj rundi!

Trener Denver Nagetsa, Majk Meloun, žestoko je iskritikovao svoje igrače nakon ubedljivog poraza od Hjustona.

Podsetimo, Roketsi su potpuno neočekivano na svom terenu ubedljivo savladali ekipu iz Kolorada rezultatom 124:103.

Meloun je nakon meča bio razočaran igrom koju su prikazali Jokić i družina.

"Kada ne radimo svoj posao, postoji odgovornost. Govorim istinu i to što nas nazivam mekim nije nešto što govorim samo vama. Upravo sam to rekao našem timu i usudio sam se da me neko izazove i kaže da to nije istina. I niko nije. Zato što smo mi kao grupa večeras bili mekani. Ne kažem da smo mekani, ali večeras smo definitivno bili", izjavio je Meloun.

Posebno ga je pogodilo to što njegova ekipa nije ozbiljno shvatila priliku da trijumfom overi lidersku poziciju na kraju regularnog dela sezone.

"Imali smo priliku da potvrdimo prvo mesto i razgovarali smo o tome, prilika je bila na dohvat ruke. Definitivno nismo ozbiljno shvatili tu priliku, jer je način na koji smo igrali bio toliko neprihvatljiv. Ako ćemo tako da igramo, ispašćemo u prvoj rundi plej-ofa, i to lako", zaključio je Meloun.

Kurir sport