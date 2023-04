GOREĆE KNEŽEVINA! Spektakl u Monaku: Partizan večeras (21.00) igra za TOP OSAM EVROLIGE - crno-beli drže SVE U SVOJIM RUKAMA

Mogao je Partizan još sinoć da obezbedi prolaz u top osam Evrolige da su pobedili Asvel ili Makabi, ali je na kraju sve u rukama crno-belih!

Četa Željka Obradovića večeras igra pretposlednji meč prvog dela takmičenja u Evroligi, a gostuje u Monaku, koji sjajno predvodi srpski stručnjak Saša Obradović. Cilj je samo jedan - pobeda koja bi crno-belima sigurno omogućila učešće u top osam.

foto: Starsport

Zanimljivo je da je Monako jedan od dva tima kome je Partizan uspeo da ubaci 100 poena (drugi je Real). U Štark areni beogradski evroligaš nije imao nikakvih problema s jednom od najboljih ekipa u Evroligi, koja je odavno obezbedila plasman u top osam.

Sada se već postavlja pitanje kako se što bolje pozicionirati u top osam fazi, ali to ne znači da će Partizan time dobiti lakšeg rivala jer su u pitanju vrhunske ekipe - Olimpijakos, Real ili Barselona.

Danilo Anđušić i Matijas Lesor, koji sada nastupaju za Partizan, bili su igrači Monaka.

- Mnoga lepa sećanja me vežu za mesto i Monako, a i za klub. Napravili smo dobru sezonu prošle godine, drago mi je što ću opet igrati tamo, idemo s jednim ciljem, a to je da pobedimo. Monako je jako ozbiljna ekipa, pokazali su to ove godine, obezbedili su jednu od prve četiri pozicije, što je prednost domaćeg terena u plej-ofu. Treba da se fokusiramo na našu igru i da odemo sa pravom energijom i ostvarimo pobedu - rekao je Anđušić.

foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Monako je putem društvenih mreža poželeo i dobrodošlicu dvojici košarkaša crno-belih:

- Naravno, baš lepa dobrodošlica, Lesor i ja imamo prijatelje u Monaku i sjajne uspomene koje nas vežu, lepo s njihove strane, raduje me i to što znamo cilj - da ostvarimo pobedu kao ovde u Beogradu.

(Kurir sport)