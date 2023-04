ATAMAN OBJASNIO SKANDALOZAN POTEZ: Turski trener otkrio zašto je POBEGAO SA UTAKMICE! Da li ste mu poverovali?!

Novi skandal u režiji Ergina Atamana - turski trener napustio je utakmicu Efes - Fenerbahče 37 sekundi pre kraja meča, a posle meča pokušao je da opravda svoj sraman potez.

"Rukovao sam se sa Itudisom ranije jer je razlika u korist Fenerbahlčea bila velika i jer su uvrede navijača bile počele. Želeo sam da ih izbegnem, čestitao sam sebi na tome i otišao u svlačionicu. Pri njihovom vođstvu od 17-18 razlike Klajburna je provocirao njihov pomoćni trener koji se drao na mog igrača. I razlika je bila velika, sve je već bilo rešeno. Klajburn se naljutio i došlo je do sukoba. Bila je to nepotrebna situacija. Želim Fenerbahčeu plasman u plej-of jer još uvek nisu osigurali mesto u Top 8", rekao je Ataman, a potom prokomentarisao i ispadanje Efesa iz Top 8.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

"Ostavili smo trag poslednje četiri godine, ali ove godine smo podbacili. Samo smo krivi za to. Ja sam za to najodgovorniji. Kao što sam bio najbolji trener Evrolige nekad, tako sam sada podbacio. Imali smo ozbiljnih problema čitave sezone, nismo mi večeras izgubili šanse za plej-of. I da smo pobedili, naše šanse bi svakako bile male. Eliminisani smo zbog poraza od ekipa koje nisu ušle među osam", dodao je on.

Podsetimo, košarkaši Fenerbahčea pobedili su kao domaćini Efes sa 103:86 u meču pretposlednjeg, 33. kola Evrolige. Ovim porazom Efes, aktuelni šampion Evrope, je ostao i bez teoretskih šansi da se plasira među osam najboljih timova i nastavi takmičenje u plej-ofu Evrolige.

Fenerbahče je na petom mestu sa 19 pobeda i 14 poraza, a Efes je na 11. poziciji sa 16 pobeda i 17 poraza.

U poslednjem, 34. kolu, Fenerbahče će gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Efes dočekati Monako.

(Kurir sport)