ŠTA SE KRIJE IZA OVE REČENICE?! Nedovića pitali o izjavi Ivanovića koja je ZAPALILA REGION, evo kako je košarkaš sve objasnio

Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet, Nemanja Nedović, objasnio je izjavu trenera, Duška Ivanovića, koja je izazvala razne reakcije širom Srbije, pa i van naše države.

U intervjuu za grčki "SDNA", bek crveno-belih koji je na u završnici ligaškog dela Evrolige imao malu minutažu nakon izlaska iz povrede, rekao je da se nada da će ekipa preneti partije iz evropskog na regionalno takmičenje.

"Nažalost, nismo ušli u plej-of. Mislim da smo zaslužili. Doživeli smo teške poraze u mečevima koje smo kontrolisali, ali sada ništa ne možemo da promenimo. To je košarka. Imamo dva cilja ispred nas koja moramo da ispunimo. ABA liga je veoma važna, a imamo i srpski šampionat. Imamo čemu da se nadamo, da probamo i prenesemo dobru igru iz finiša Evrolige na ostatak sezone", rekao je Nedović.

Podsetimo, Ivanović je pre utakmice protiv Fenerbahčea rekao da je šteta što njegov tim nije obezbedio mesto u plej-ofu, jer bi u tom slučaju mogao i da osvoji Evroligu.

A, koliko pažnje je izazvala ova izjava, dovoljno govori činjenica da su i Grci bili zainteresovani da dobiju objašnjenje.

"To je ono u šta on veruje i što je pokušao da prenese na nas. Kada uđete u Top 8 sve je moguće. Na jednu ste pobedu u gostima od Fajnal-fora ako sačuvate domaći teren, a onda tamo svašta može da se desi. Signurno ćemo se sećati ove sezone koja za nas nije uspešna. Cilj je bio Top 8 i nismo to ostvarili. Ali, kao što sam rekao, još smo u trci za dva trofeja", objasnio je Nedović.

Grčke novinare je zanimao i prijateljski odnos sa Janisom Papapetruom, nekadašnjim saigračem iz Panatinaikosa, a sada rivalom koji igra za Partizan.

"To je nešto neverovatno, nešto izvan košarke. Ne zanima me što igra za Partizan, a i njega što ja igram za Zvezdu. Naravno, zbog naših rasporeda nismo imali priliku da se susrećemo koliko smo želeli. Stalno pričamo preko telefona i dopisujemo se. Drago mi je zbog njega što ide u Top 8. Nadam se da ću imati priliku da igram protiv njega u finalu ABA lige i pobedim ga", zaključio je Nedović.

