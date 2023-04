BOMBAŠKI NAPAD NA ČUVENOG SUDIJU KOG SRBI DOBRO PAMTE! Čoveku koji je sudio čuveno finale u Indijanapolisu RAZNELI LOKAL!

Čuvenom grčkom košarkaškom sudiji Nikosu Picilkasu nepoznate osobe postavile su eksplozivnu napravu ispred prodavnice u Larisi.

U noći između subote i nedelje snažna eksplozija uznemirila je stanovnike dela grada u kom se nalazi radnja koja je u vlasništvu čuvenog arbitra.

Rano jutros oko 5.10 eksplozija je probudila stanovnike Larise koji su odmah zvali vatrogasce i policiju, prenosi grčki portal "Npress".

Νίκος Πιτσίλκας: Επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο κατάστημα του υπεύθυνου διαιτησίας της ΕΟΚ https://t.co/2JDaXopADR — npress.gr (@Npressgr) April 23, 2023

Nepoznati počinioci postavili su eksplozivnu napravu ispred Picilkasove prodavnice, koja je pretrpela ogromnu materijalnu štetu.

Motiv napada još uvek nije poznat.

Nikos Picilkas u oktobru 2022. godine postavljen je na mesto savetnika Košarkaškog saveza Grčke za unapređenje sudija.

"Al Paćino" u sudijskom odelu

Čuveni arbitar ostao je u sećanju ljubiteljima košarke u Srbiji, pošto je delio pravdu našim košarkašima na mečevima protiv Sjedinjenih Američkih država i Argentine na Mundobasketu u Indijanopolisu.

Podsetimo, Argenitnci su nakon čuvenog finala, koje je naša reprezentacija dobila posle produžetka, optužili Grka da ih je žestoko oštetio. Naime, on je u samom finišu meča dosudio jedan diskutabilan faul nad Divcem na pet sekundi do kraja meča, ali je srpski as tada promašio oba slobodna bacanja. U poslednjem napadu Skonini je bio pod našim košem, Argentinci i danas misle da je bio fauliran, ali sudije nisu tako videle.

Picilkas je kasnije u jednom intervjuu priznao da je pogrešio u finalu. Međutim, nije mislio na navodni faul Jarića nad Skonokinijem u poslednjem napadu Argentine, već na ono što je dosudio u prethodnom u našu korist. Naime, posle gledanja snimka rekao je da nije postojao faul Skole nad Divcem koji je on na terenu video i dosudio.

