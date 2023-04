UŽIVO, CEDEVITA - ZVEZDA: Crveno-beli bez argentinskog tandema u Ljubljani, mogu li domaćini da naprave iznenađenje?

Košarkaši Cedevita Olimpije i Crvene zvezde danas od 18 časova igraju zaostalu utakmica 3.kola ABA lige.

Uživo,

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda: 18:00

Uoči meča:

Izabranici Duška Ivanovića došli su u prestonicu Slovenije na utakmicu sa dobro poznatim rivalom bez rezultatskog značaja pošto je nakon “raspleta” u Podgorici Zvezda na drugom mestu na tabeli, ali crveno-beli žele da nastave sa pobedničkim ritmom pred start plej ofa u kome ih očekuje i prva utakmica četvrtfinala sa ekipom Zadra.

Crveno-beli u skladu sa propozicijama takmičenja neće moći da računaju na argentinski tandem Vildoza – Kampaco (koji su nakon prvobitno zakazane utakmice stigli u klub pa nemaju prvo da igraju u zaostalom meču) ali se tim polako kompletira za završnicu:

“Idemo u Ljubljanu da odigramo dobru utakmicu, istina rezultatski pritisak ne postoji,ali kada nosis dres Crvene zvezde pritisak je uvek tu I uvek želimo da pobedimo, bilo kada I bilo gde. Tako će biti I u Ljubljani. U seriji smo pobeda, I želimo da u dobrom ritmu dočekamo početak doigravanja u ABA ligi gde su naše ambicije poznate” rekao je trener crveno-belih Duško Ivanović.

Stefan Lazarević ističe da na današnjoj utakmici samo pobeda dolazi u obzir.

“Ostaje nam još ta jedna utakmica pred plej ofa kome se sada okrećemo ali želimo da odigramo dobru čvrstu utakmicu u Ljubljani I dođemo do pobede. Iako nema takmičarski značaj, svaka pobeda je važna jer se njima gradi samopouzdanje za nastavak a to je plej of I završnica sezone. Imali smo vremena da se odmorimo, sve smo kompletniji iako u Ljubljani nećemo imati Fakunda I Luku, ali I dovoljno dugu klupu da odigramo dobru utakmicu”.

Kurir sport