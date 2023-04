KATALONCI SILOVITO KRENULI: Barselona ubedljiva protiv Žalgirisa

Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu ekipu Žalgirisa sa ubedljivih 91:69 (25:13, 23:18, 18:22, 26:16), u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Španski tim je do prve pobede u ovoj seriji vodio Sertač Šanli sa 17 poena, dva manje je ubacio Nikola Mirotić, Rokas Gidrajtis je dodao 12, dok su Aleks Abrines i Kajl Kuric postigli po deset poena.

U redovima Žalgirisa najbolji je bio Ignas Brazdeikis sa 14 poena, ;a dvocifren učinak imao još jedino Dovidas Gidraitis sa deset poena.

Barselona je od početka meča bila u prednosti i već u prvoj deonici je stigla do dvocifrene prednosti, koju je u poslednjoj deonici uvećala do maksimalnih plus 26.

Drugi meč ove četvrtfinalne serije na programu je u petak, takođe u Barseloni.

Kurir sport