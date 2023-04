BORAC GOSTUJE HELIOSU Todorović: Priču oko opstanka u ABA ligi da završimo u Domžalama

Košarkaš Borca iz Čačka Nemanja Todorović rekao je da ekipa mora da odigra na isti način kao u prvom meču protiv Heliosa, i dodao da pitanje opstanka u ABA ligi žele da reše već u Sloveniji.

"Siguran sam da je to model (prvi meč) po kom bi trebalo da igramo i sledeću utakmicu. To znači da od prvog do poslednjeg minuta moramo da igramo jako u odbrani, a pametno i staloženo u napadu. Ukoliko to uspemo da uradimo, verujem da možemo da završimo posao na gostovanju. Želimo da zaokružimo priču oko opstanka u ABA ligi već u petak veče", rekao je kapiten Borca, preneo je klupski sajt.

foto: Starsport©

Košarkaši Borca gostovaće u petak ekipi Heliosa iz Domžala, u drugoj utakmici baraža ABA lige.

Borac je u utorak na svom terenu savladao Helios sa 96:78, i poveo sa 1:0 u seriji koja se igra na dve pobede.

Todorović je istakao da Helios pred punom dvoranom u Domžalama igra "neuporedivo bolje".

"Verujem da će u Domžalama biti puna hala. Helios uz podršku svojih navijača igra neuporedivo bolje, što smo imali priliku da vidimo u završnici Druge ABA lige. Zbog toga ćemo biti prinuđeni da preslikamo igru iz Čačka na naredni susret", ocenio je on.

Krlini centar Borca osvrnuo se i na ubedljivu pobedu u prvom meču.

"Duel smo otvorili baš onako kako smo želeli, što je bilo očito. Bili smo na visini zadatka u odbrani, a veoma raspoloženi u napadu. Ali desio nam se pad početkom treće deonice, što nam se dešava cele sezone. To ne bi smelo da nam se ponovi u Domžalama", rekao je Todorović.

Meč između Heliosa i Borca igra se u petak od 20.00.

(Kurir sport)