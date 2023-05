PAŽNJA, PAŽNJA! REALOV PAKLENI PLAN U BEOGRADU! Evo šta su spremni da URADE, a sve u samo JEDNOM CILJU! Ovo je DNO DNA

Ko bi rekao da će meč Real - Partizan u Evroligi doneti ovoliko tenzije? Ne pamti se da je jedna evropska utakmica izazvala ovoliko napetosti, pritisaka, dešavanja van terena... A, tu nije kraj! Epizoda 3. uskoro počinje.

Real je bio pred ambisom. Da se utakmice broj dva završila regularno, oni bi u Beograd došli u potpuno podređenom položaju. Partizan ima bolji tim, Partizan je u drastično boljoj formi i Partizan ima, pa bar, deset puta boljeg trenera. Kada na sve to dodamo atmosferu, potpuno je jasno da bi kralju pala kruna u Areni.

U neformalnom razgovoru sa jednim kolegom iz Španije (sa naših prostora), koji je hroničar zbivanja u, kako fudbalskom, tako i košarkaškom kraljevskom klubu dobili smo neke krajnje zanimljive odgovore.

foto: BETAPHOTO/KK Partizan/KK Real Madrid

Tako će, kako nam kaže, sasvim sigurno Real vršiti pritisak od prvog minuta na arbitre posle svake "sporne odluke". Madriđani smatraju da ih iz središta Evrolige, koje je u Barseloni, svesno sabotiraju, ali tu nije kraj... Na tu pomen pritiska na arbtire, rekao sam mu da to može da izazove reakciju navijača i dobio krajnje zanimljiv komentar na to.

- Pa, možda to upravo i žele.

Lampica se upalila. I kada su se jasno povezale stvari, a znamo koliko je Real iskusan i prenamazan u provokacijama...

Ako Madriđani krenu od prvog minuta da skaču na sudije, ko garantuje da će se 20.000 ljudi suzdržati da ne ubaci jedan papirić na teren? A, znamo da će posle svega u Madridu i najmanji incident značiti pražnjenje dvorane!

Videli smo već da Real ne preza ni od čega kako bi došao do cilja. Zbog toga poruka svima koji u utorak budu u Areni: pamet u glavu i ne dozvolite da "nasednete" na reakcije košarkaša i stručnog štaba Reala! Ono to žele, to im je i plan...

Kurir sport