ANĐUŠIĆ PRED TREĆI MEČ SA REALOM: Imamo lepu prednost, ali ne smemo da se opustimo! Spreman sam da uskočim u Panterove patike!

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić rekao je da prednost od 2:0 protiv Real Madrida u četvrtfinalu Evrolige nikako ne sme da opusti njegovu ekipu i istakao da ne veruje da će španski tim u Beograd doći sa belom zastavom.

"Najvažnija utakmica u sezoni. Imamo prednost od 2:0, to je lepa prednost i lepa prilika, ali ne sme da nas opusti nijednog trenutka. Kao što je kapiten rekao posle prve utakmice - treba da se ponašamo kao smo u minutu ili kao da je nerešeno, jer ćemo samo tako imati pravu motivaciju i želju da prižimo još jednu dobru partiju i ostvarimo pobedu", rekao je Anđušić novinarima u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra ekipu Real Madrida u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Crno-beli su dobili dve utakmice u Madridu, a drugi meč četvrtak uveče obeležila je opšta tuča i prekid minut i 40 sekundi pre kraja, pri rezultatu 95:80.

Zbog učešća u tuči dve utakmice suspenzije dobio je kapiten Partizana Kevin Panter, dok će Matijas Lesor propustiti jednu utakmicu. Real će do kraja sezone ostati bez suspendovanog Geršona Jabuselea, a jedan meč propušta Gabrijel Dek.

"Očekuje nas sigurno težak meč. Oni će se boriti, imaju sjajan roster od 18 vrhunskih igrača, neće sigurno biti lako. Neće doći sa belom zastavom u Beograd, želeće da se serija vrati u Madrid. Moramo da budemo maksimalno fokusirani i spremni", rekao je Anđušić.

On je naveo da je podška koju crno-beli dobijaju sa svih strana neverovatna i da to ekipi daje dodatan vetar u leđa i motiviše ih da daju i više od maksimuma.

"Daćemo sve od sebe da navijače obradujemo pobedom i plasmanom na fajnal-for", rekao je Anđušić.

U timu, kako je naveo, nema neke posebne euforije koju treba "obuzdavati".

"Radimo kao i do sad. Znamo da smo blizu, to se oseća u vazduhu, ali nismo preterano euforični. Idemo od utakmice do utakmice, tako smo išli celu sezonu i u dobrim i u lošim vremenima. I sada imamo isti pristup, istu pripremu, a kada ostvarimo cilj, onda ćemo moći da uživamo", rekao je Anđušić.

Govoreći o incidentu na kraju druge utakmice, Anđušić je naveo da takve stvari ne smeju da se ponove na košarkaškom terenu i dodao da će timu sigurno biti teško bez Pantera i Lesora u predstojećem meču.

"To su dvojica igrača koji su lideri tokom cele sezone, koji nas vuku. Sigurno da će biti teško, ali ne smemo da razmišljamo u tom pravcu, već da izađemo na teren i damo sve od sebe da pobedimo", istakao je on.

Upitan da li je spreman da "uskoči u patike" Kevina Pantera, Anđušić je odgovorio: "Jesam, da nisam ne bih bio ovde verovatno".

Plejmejker Partizana Jam Madar rekao je da njegova ekipa želi da uradi dobar posao u sutrašnjoj utakmici.

"Neki od nas će morati da iskorače u odsustvu Pantera i Lesora. Znamo da će biti teška utakmica, pokušaće da dođu do pobede. Svi znaju šta znači sledeći meč za navijače Partizana i pokušaćemo sve najbolje da dobijemo utakmicu", istakao je Madar.

Utakmica je na programu sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.

