"VOLEO BIH DA VIDIM PARTIZAN NA F4" Madriđanima se OVO neće svideti: Hezonja ne prestaje da sipa hvalospeve na račun srpskog kluba

Košarkaš Real Madrida i reprezentativac Hrvatske, Mario Hezonja, nije štedeo pohvale na račun Partizana i srpskog trenera Željka Obradovića.

Košarkaši Reala uspeli su da vrate seriju u Madrid. Nakon dva poraza u prestonici Španije, kraljevski klub je u Beogradu zabeležio dva trijumfa protiv crno-belih, pa će nakon majstorice koja je na programu u sredu u Madridu biti poznat putnik na F4 u Kaunas.

Ovu izuzetno uzbudljivu četvrtfinalnu seriju prokomentarisao je as Reala Mario Hezonja, koji ne krije neverovatne simpatije koje gaji prema crno-belima.

"Imamo duži sastav, više igrača može da uđe i da nam energiju. Oni igraju ekstremnu košarku sa Željkom, to je skoro savršenstvo. Zato smo izgubili prve dve, nismo bili na njihovom nivou uopšte. Vraćamo se sa energijom, borili smo se kao lavovi, vidite razliku u skokovima. Daju nam energiju igrači sa klupe, to nam je prednost", kaže Hezonja.

Reprezentativac Hrvatske nikada nije krio da je veliki navijač Partizana.

"Širina na našoj strani, košarka na njihovoj, iako smo sada u Beogradu igrali bolje nego kod kuće što je meni nepojmljivo. Navijači, Željko Obradović... Voleo bih i ja da ih vidim na fajnal-foru i to bih rekao da ne igraju protiv nas. Videćemo, peta utakmica, sve je moguće i ko bude spremniji i mentalno, to je to", istakao je Hezonja.

Kurir sport/Mondo