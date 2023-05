"U DŽUNGLI VAŽI JEDNO PRAVILO... KAD JE KRALJ LAV GLADAN - ON JEDE!" Marka posle dve pobede u Beogradu diže u nebesa igrače Reala!

Nakon dva trijumfa Reala u Beogradu, ugledna španska "Marka" nije štedela hvalospeve na račun košarkaša kraljevskog kluba.

Partizan je imao 2:0 u seriji i priliku da na svom terenu obezbedi plasman na fajnal-for u Kaunasu, ali Madriđani su uspeli da ostvare dve pobede u prestonici Srbije i sada će majstorica, koja se igra u Madridu 10. maja, odlučiti ko ide na F4.

foto: Printscreen

Nakon brojnih kritika posle mečeva u Madridu, "Marka" je puna reči hvale za Madriđane nakon partija u Beogradu.

U tekstu pod naslovom: "Real Madrid oživeo svoj šampionski DNK u Beogradu", španski list je slikovito opisao podvig "otpisanih" Madriđana.

"U đungli vlada samo jedno pravilo. Kada je lav, kralj, gladan, on jede. Izvadio je kandže i od 0:2 stigao do izjednačenja protiv beogradskog Partizana, i to u "belom gradu" ističe Marka i dodaje:

"Kod Reala nema tajne formule. Čudno je ono što se dogodilo u prve dve utakmice tako talentovanoj ekipi. Loš ulazak u utakmicu, sumnja u igru i dedostaci kada je Željko Obradović, najbolji od svih u FIBA, naštimovao svoju ekipu na oba kraja terena. Ali Real živi i živeće od svojih argumenata".

Kurir sport