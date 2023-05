ŽIVOTNA BITKA SAŠE ČAĐO: Srpska košarkašica saznala da boluje od opake bolesti, pa zaigrala na Svetskom prvenstvu

Reprezentativka Srbije u košarci Saša Čađo bila je gost emisije "Na ivici terena" ATV-a iz Banjaluke.

Tom prilikom je prvi put javno pričala o životnoj drami kroz koju je prolazila i kako je pobedila opaku bolest.

"Prvi put pričam javno o tome i to sem mojih roditelja i uže porodice niko ne zna. Meni je pre pola godine dijagonostikovan dobroćudni tumor. To se sve dešavalo mesec dana pred odlazak na Svetsko prvenstvo. Morala sam na hitnu operaciju. Sve to što mi se desilo me zaista izbacilo iz takta. Operisana sam u roku od tri dana, onda sam dala sve od sebe da se nakon oporavka priključim reprezentaciji i da odem na Svetsko prvenstvo. Srećom, danas je sve dobro", otkrila je Saša Čađo u emisiji "Na ivici terena" ATV-a.

Prva je reagovala Marina Maljković, koja je uz pomoć Košarkaškog Saveza Srbije, Saši obezbedila najbolju moguću zdravstvenu negu. Operacija je dobro prošla, a banjalučka košarkašica kaže da je iz svega izašla jača.

"Život je sam po sebi stresan i teško je da se čovek ne nervira. Uvek postoji neka vrsta stresa, ali treba pronaći način da te neke nebitne stvari ne pogađaju. Ja sam, po prirodi, veoma emotivna i uvek se trudim da ljudima oko mene bude sve okej, a onda nekako najviše sebi štete nanesem. Ipak, učim kroz život šta sve mogu i šta sve mogu da izdržim i za šta sam sposobna. Želim da verujem da ništa ne može da me zaustavi u onome što sam zamislila“, kaže Čađo.

Kompletnu epizodu našeg serijala "Na ivici terena" sa Sašom Čađo možete da pogledate u video prilogu.

Kurir sport