GAŽENJE! Jokić MOĆNOM PARTIJOM doveo Denver na korak do finala Zapada - Finiks bez rešenja (VIDEO)

Košarkaši Denvera nalaze se na korak do finala Zapadne konferencije pošto vode protiv Finiksa u polufinalnoj seriji sa 3-2.

Zahvaljujući maestralnoj partiji Nikole Jokića, pogotovo u trećoj četvrtini, košarkaši Denvera dobili su peti meč sa 118:102.

Srpski košarkaš je upisao tripl-dabl, ukupno 10. u karijeri kada je u pitanju plej-of, te je na taj način srušio Vilta Čemberlena i ušao u istoriju NBA lige.

Meč je završio sa 29 poena, 13 skokova i 12 asistencija.

Osim njega odličan na ovom meču bo je ruki Brus Braunsa 25 poena i 5 skokova, Džamal Marej je dodao 19 poena, 6 asistencija i 5 skokova, a Majkl Porter je ubacio 19 poena uz 8 skokova.

Što se tiče Sansa Devin Buker je brojao do 28 poena, 6 skokova i 4 asistencije, Kevin Durent je imao 26 poena i 11 skokova, ali bez povređenog Krisa Pola se nije moglo do pobede.

Denver je u završnici prve četvrtine posle zakucavanja Džamala Mareja došao do 15 poena prednosti (35:20), a zatim je usledio preokret gostiju koji krajem druge deonice stižu do vođstva (48:47).

To je ujedno bilo jedino vođstvo Finiksa na meču, a Denver je na veliki odmor otišao sa tri poena prednosti - 52:49.

Sedam minuta igre u drugom poluvremenu bilo je potrebno Denveru da dođe do plus 20 (77:57), a tu razliku tim iz Kolorada nastavio je da uvećava u nastavku do maksimalnih 24 poena prednosti.

Šesti meč na programu je u petak od 04.00 sata po srednjoevropskom vremenu.

(Kurir sport)