"JABUSELE MI SE NIJE IZVINIO - TO POKAZUJE KAKVI SU" Egzum utučen posle poraza od Reala: Smešno je ovo, znali su tačno šta rade...

Košarkaš Partizana Dante Egzum rekao je da je njegova ekipa zaslužila da ode na fajnal-for Evrolige i istakao da se sve okrenulo nakon incidenta na kraju druge utakmice četvrtfinalne serije protiv Real Madrida.

"Jako smo razočarani, zaslužili smo da idemo dalje, svi to znaju. Mnogo toga se promenilo kada sam bačen na parket u onoj utakmici, definitivno. Suspendovali su dvojicu naših igrača, ja sam igrao povređen sve ove utakmice. Šta drugo da kažem", rekao je Egzum novinarima u Madridu, prenosi Mocart sport.

Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju na fajnal-for Evrolige, pošto su u petoj utakmici četvrtfinala izgubili u Madridu od Reala sa 94:98. Partizan je u seriji vodio sa 2:0, pobedama u Madridu, ali je izgubio obe utakmice u Beogradu.

Ovu seriju obeležila je i tuča igrača na kraju druge utakmice zbog čega su kažnjeni Kevin Panter i Matijas Lesor iz Partizana, a Geršon Jabusele i Gabrijel Dek iz Reala.

"Smešno je sve ovo, oni su kontrolisali ceo narativ ove serije, kakve su priče izlazile u medijima, izvinjenja svih njih... Meni se Jabusele nije direktno izvinio. To pokazuje kakvi su, kakva je situacija bila na parketu. Držaćemo glavu visoko, foksuiraćemo se na ABA ligu", rekao je Egzum.

Egzum je istakao da "svako ko je igrao košarku zna da su kazne bile suviše blage za Real".

"Svi su bili šokirani time što je Jabusele kažnjen na samo pet utakmica, kao da smo u WWE (kečeri), a ne košarci. Šta da kažem... Ne bi se mnogo toga promenilo i da je probao da se izvini, ali nije ništa. Oni su to sve radili preko medija, Evroliga je to progutala i dala blage kazne", rekao je on.

"Suspenzije Pantera i Lesora definitivno su okrenule seriju. Panter je probao da me odbrani od nekog ko me je napao i udarao s leđa i taj neko dobije jednu utakmicu suspenzije, a Kevin dve, iako me brani. Smešno je ovo, znali su tačno šta rade. Imali smo ovu utakmicu, morali smo da je dobijemo, ali definitivno se momentum serije promenio posle druge utakmice", dodao je on.

Govoreći o meču, Egzum je naveo da je njegova ekipa brzo ušla u problem sa faulovima, da su se petorke često menjale.

"Nismo bili zadovoljni nekim odlukama sudija, nekim stvarima koje nisu svirane i šta su oni radili. Oni očigledno dobro znaju kako da ukaljaju utakmicu... Oni su znali kako da igraju i drže pritisak. Kada je bilo najbitnije, pogađali su važne šuteve", rekao je košarkaš Partizana.

"Ovo će nas dugo boleti... Trebalo bi da idemo u Kaunas, sada više ne možemo ništa da promenimo. Sada treba da malo izduvamo glave i okrenemo se ABA ligi. Ako možemo da izvučemo nešto dobro iz ovoga, pokušaćemo. Trebalo je da završimo ovo na našu stranu", zaključio je Egzum.

