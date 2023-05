TRENER STUDENATA NE GUBI NADU: Idemo u Beograd da pobedimo Partizan!

Košarkaši Studentskog centra posle velike drame poraženi su od Partizana u Podgorici u drugom meču četvrtfinala ABA lige rezultatom 79:81.

Partizan je tako teškom mukom vratio brejk i igraće se majstorica u Beogradu.

Trener popularnih "Studenata" Andrej Žakelj ponosan je na svoje igrače

"Razočarani smo kada se ovako izgubi utakmica. Ali, bilo bi neverovatno ako bismo prošli, niko nije očekivao ni da dobijemo jednu, a ne dve utakmice. Ponosan sam na momke, očekivao sam da će Partizan biti agresivniji i bio je. Na kraju smo imali problema, savladao nas je umor, ali i kvalitet Partizana. Opet smo bili odlični u skoku, to je pokazatelj želje i moram da budem zadovoljan", rekao je Žakelj posle meča.

Žakelj je optimista pred majstoricu, koja je na programu u ponedeljak

"Bilo je mnogo promašaja i zicera, ali to je košarka. Nekad je to uz neki kontakt, nekad nedostatak sreće, ali bilo je toga i na drugoj strani. Sada će nam u Areni biti još teže, biće i mnogo publike, ali borićemo se da izborimo polufinale, ali i ako ne uspemo - sve će biti u redu. Ja verujem da možemo, ali i igrači koji su na terenu moraju da veruju da možemo do pobede u Beogradu. Sada da ohladimo glave i da mislimo o majstorici", istakao je Žakelj.

Kurir sport