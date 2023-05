POTRESAN VAPAJ AMERIKANCA! Košarkaš u Crnoj Gori nije primio platu pet meseci, ne može da se vrati u KUĆI a nema novca ni za hranu

Američki košarkaš Ilajdža Vilijams, koji je nastupao za KK Dečić iz Tuza, praktično je zarobljen u Crnoj Gori!

Krilni centar ostao je bez prebijene pare, pošto čak pet meseci nije primio platu, a klupski čelnici su prestali da komuniciraju s njim, pa trenutno nema novca ni da se vrati u SAD.

Ilajdža je u Crnu Goru stigao sa još jednim Amerikancem, ali su obojica došli u nezavidnu situaciju jer nisu očekivali da ih klub neće plaćati. Morali su da pozajmljuju novac čak i za hranu.

- Moja situacija je veoma teška. Ovde sam došao sa drugim Amerikancem Tilmanom i nismo odmah dobili novac. Ni za treninge nismo imali opremu. Onda se Tilman povredio i predsednik kluba je rekao da neće više da mu plaća po ugovoru, odnosno da mu neće davati onoliko koliko piše. On je morao da se vrati kući, a ja sam ostao sam ovde. Pet meseci nisam primio platu, to je vrlo teško - ispricao je Ilajdža, koji je trebalo da dobija 1.100 evra mesečno i dodao da je njegov sunarodnik potpisao ugovor na 500 evra:

- Teško je živeti sa 500 evra. Što se mene tiče, pet meseci ne primam platu. Nisam imao novca za osnovne stvari, čak ni za patike. Sad mi ponestaje para za hranu, morao sam da tražim 20 evra. Tražio sam objašnjenje od uprave i rekli su mi da će to biti sređeno i da ću, sad kad se završila sezona, moći da se vratim kući, ali još ne mogu. Obećali su da ce mi platiti put, ali nisu.

Amerikanac je ostao bez prihoda, a više nema kontakt s klubom.

- Nisam imao ni za život, a istekao mi je smeštaj. Čekam i dalje, slao sam poruke stalno i predsedniku kluba. On mi je najpre odgovarao da će mi poslati, ali onda me je blokirao. Čekam sad da mi kažu da li mogu da se vratim kući. U poslednja tri dana nemam nikakav odgovor. Znate kako, ovo je vrlo teško. Strana zemlja, ne govorim jezik, ne znam šta ću, a još nemam novca.

Trenutno živi kod prijatelja iz fudbalskog kluba Podgorica.

- Oni su me ugostili, sjajni momci. Pomogli su mi, oni su mi sad kao porodica bukvalno. Ne samo da su mi pomogli, već su me i spasili, oni pokušavaju da mi pomognu koliko god mogu. Ipak, sada bih zaista sve dao da mogu da se vratim kući. Naravno da me očekuju, svakog dana se čujem sa mojom bakom i ona me zove da dođem - zaključio je košarkaš.

