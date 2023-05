"ŠTA JE OVO?! NE POŠTUJETE ME ZATO ŠTO SAM SRBIN!" Obradović zagrmeo posle KONTROVERZNE odluke u Francuskoj! Pogodila ga NEPRAVDA!

Trener Monaka Saša Obradović razočaran je tretmanom koji ima u Francuskoj.

Iako je sa svojim timom obezbedio lidersku poziciju u francuskom šampionatu i ostvario istorijski uspeh u Evroligi, Obradović nije bio ni blizu priznanja za najboljeg trenera u Francukoj i to ga je ozbiljno pogodilo.

Nagradu za najboljeg trenera dobio je šef stručnog štaba Šolea Loran Vila, koji je sa svojim timom zauzeo sedmo mesto u regularnom delu sezone.

Obradović nije želeo da ćuti na nepravdu i nepoštovanje, pa je žestoko opleo po Francuzima.

"Trebalo bi da razgovaramo o tome koliko se treneri cene. Nisam bio ni blizu tome da budem trener godine u Francuskoj. Kako se to može objasniti. Prvi sam ja glasao za Vilu, ali da ne budem ni blizu? Šta je ovo? Kakvo je to ponašanje? Da li je zato što sam Srbin? Zašto me sklanjate sa strane? Ko može to da objasni? Nisam zaslužio ovo dve godine u nizu", rekao je razočarani trener Monaka.

Podsetimo, Monako u borbi za treće mesto savladao Barselonu na Fajnal-foru u Kaunasu.

Kurir sport