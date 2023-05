OGLASIO SE FAKUNDO KAMPACO: Zvezda? Srce mi kaže DA

Fakundo Kampaco, košarkaš Crvene zvezde Meridianbet, u intervjuu za Meridian sport je sumirao utiske u dosadašnjem delu sezone tokom kojeg su crveno-beli osvojili Kup Radivoja Koraća i ostali bez Top 8 Evrolige.

Kampaco je sredinom decembra prošle godine došao na Mali Kalemegdan, ali je zbog zabrane registracije igrača koju Zvezda imala morao da se načeka, te je prvi meč u Evroligi odigrao tek 2. marta protiv Bajerna u Minhenu.

Mišljenje mnogih navijača je da bi crveno-beli, da je Kampaco dobio priliku da zaigra ranije, vrlo verovatno bili u Top 8, a onda... Ko zna.

"Želim da kažem 'da'! Pazite, ne radi se tu o jednom igraču, ovo je timski sport i uvek je potrebno vremena meni i Luki kao novim igračima, pa i novom treneru, da se sve to posloži i adaptira. I pored toga, želim da odgovorim sa ‘da’ zato što smo verovali da možemo da budemo u Top 8, u najmanju ruku. Posle toga je sve moguće", rekao je Kampaco u intervjuu za Meridian sport i nastavio:

"Tokom regularnog dela sezone smo dokazali da možemo da se takmičimo sa svima, pa i sa najboljim timom u Evroligi. Srce mi kaže ‘da’, ali nikada nećemo moći to da znamo. Jedino što sada možemo da uradimo je da usmerimo energiju na to da nastavimo da radimo sve što smo i do sada – da pobeđujemo i rastemo kroz svaki trening. Mislim da moramo da energiju u potpunosti moramo da usmerimo ka tome".

Mimo Evrolige, Zvezda je u finalu Kupa Srbije savladala Partizan i osvojila trofej, dok je u ABA ligi na pobedu od finala.

"Mislim da je prošlo dobro. Naš glavni cilj je, naravno, bio da uđemo u plej-of. Evroliga je baš teška, svi mogu da vas pobede, ali mogli smo i mi svakog, to smo i dokazali. Ne znam... Imali smo sjajnu regularnu sezonu. Bili smo blizu, imali smo neke teške poraze – protiv Albe, Bajerna – ali smo imali i neke sjajne pobede – protiv Olimpijakosa u obe, bili smo blizu protiv Barse, tu smo u obe utakmice igrali sjajnu košarku. Na kraju, to je što je", kaže iskusni Argentinac.

Nije dolazak nekadašnjeg šampiona Evrope sa Real Madridom jedina promena koja se desila u taboru Crvene zvezde Meridianbet ove sezone. Luka Vildosa je došao 13. oktobra, a Duško Ivanović je preuzeo ekipu od Vlade Jovanovića tek 14. novembra.

"Moramo da prihvatimo to i pokušamo da napredujemo kao tim tokom sezone. Ovaj tim je počeo sa novim rosterom, sredinom sezone su se desile neke promene, došao li smo novi trener, Luka i ja, bila je i zabrana registracije... To je promenilo stvari i bilo nam je potrebno vreme da se na to priviknemo, ali mislim da sada, a i već neko vreme, igramo baš dobru košarku i da iz svake utakmice napredujemo kao tim", izjavio je Kampaco u intervjuu za Meridian sport.

Kurir sport