"ŽELEO SAM DA BUDEM KAO ĐOKOVIĆ" Moćna izjava Nikole Jokića: Amerikanci ga pitali o Novaku, negov odgovor ODJEKNUO PLANETOM!

Nakon plasmana u veliko finale NBA lige novinari su pitali Jokića da li će razmeniti poruke sa najboljim srpskim teniserom Novakom Đokovićem, kako bi razmenili iskustva pred izazove koji ih čekaju - NBA finale i Rolan Garos.

"Da budem iskren, nemam njegov broj" rekao je Jokić i nasavio:

"On je momak koji predstavlja Srbiju na znatno većoj sceni, on je ambasador Srbije. Idol je deci u Srbiji, ne samo na terenu, već i van njega, zbog svega šta njegova fondacija radi".

Najbolji košarkaš na planeti otkrio je da mu je Novak veliki uzor.

"On je čovek na kojeg možete da se ugledate. Ja sam želeo da budem kao on. Novak radi sjajan posao za decu, za Srbiju. Ne mogu da se poredim sa njim", pručio je skromni srpski as.

Podsetimo, Novak je pomno pratio finalnu seriju između Denevera i Lejksersa. Nakon drugog meča, koji je Jokić završio sa 23 poena, 17 skokova i 12 asistenija, Nole se poklonio srpskom asu. Objavio je na Instagramu Nikolinu fotografiju uz nekoliko moćnih emotikona.

Kurir sport