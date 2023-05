"DOŠAO JE SA 136 KILOGRAMA..." Meloun se kroz SMEH prisetio prvog utiska o Jokiću: Ako vam neko kaže drugačije, taj neko S**E!

Trener Denvera Majk Meloun priznao je da 2015. godine niko nije mogao da pretpostavi da će Nikola Jokić biti dvostruki MVP najjače lige na svetu i da će kao od šale rušiti rekorde legendarnog Vilta Čemberlena.

Iako je ove sezone nepravedno ostao bez teće vezane MVP titule, Nikola Jokić je dokazao da trenutno najbolji košarkaš na planeti.

Na krilima maestralnog Srbina Denver je prvi put u istoriji postao šampion Zapadne konferencije. Savladali su Lejkerse rezultatom 113:111 i posle 4:0 u seriji izborili plasman u veliko finale NBA lige.

Srbin, koji je blistao čitavu seriju, zasluženo je proglašen MVP finala Zapadne konferencije.

Nakon najvećeg uspeha u istoriji kluba, trener Meloun pričao je na konferenciji za medije o apsolutnom junaku svog tima - Nikoli Jokiću.

"Za mene, on nije dokazao ništa. Zašto to kažem? Zato što sam već znao kakav je igrač. Mislim da sada pokazuje svima da je "stvaran." Da je stvarno ono što radi. Da su MVP titule i tripl-dablovi stvarni. Pokazuje da su svi narativi blesavi. Jokić je sada prošao kroz tri plej-of serije gde beleži tripl-dabl u proseku. Jeste li videli to? Dosta sa blesavim naslovima. Sjajan je igrač i ukažite mu poštovanje koje zaslužuje", ističe Meloun.

Iskusni stručnjak se kroz smeh prisetio i Nikolinog dolaska u NBA ligu.

"Uvek mislim i smejem se kada se setim njegove prve Letnje lige u Las Vegasu. Imao je 136 kilograma, bio je van forme… Mislim se dobar je igrač. Nemojte da se šalimo, niko nije mogao pretpostaviti da će biti dvostruki uzastopni MVP i da će oboriti rekorde Vilta Čemberlena. Ako vam neko kaže drugačije, taj neko s*re", rekao je Meloun.

Trener Denvera je otkrio šta najviše ceni kod srpskog košarkaša.

"Ono što volim kod njega, to je da se nikad nije promenio. Slava, novac… Ništa ga nije promenilo. To je retkost u ovom poslu. Volim ko je kao čovek, osoba, otac, muž. On je sjajan predstavnik Denvera", poručio je Meloun.

