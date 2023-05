KO SVE OD SRBA IMA NBA PRSTEN? Nikola bi bio peti Srbin! Jedno ime na šampionskoj listi će vas potpuno iznenaditi!

Nikola Jokić će sa svojim Denverom pokušati da osvoji šampionski NBA prsten.

Ostaje nam da se još samo malo strpimo i vidimo da li će finale zapravo biti srpsko. Jer, Majami za koji nastupa Nikola Jović, vodi 3:0 protiv Bostona.

Ukoliko bi Nikola protiv Nikole igrao za prsten, dobili bi petog srpskog košarkaša koji je osvojio NBA ligu.

Prvi je do prstena stigao Darko Miličić. On je u svojoj debitantskoj sezoni 2003/04 sa Detroit Pistonsima stigao do titule. Tada je postao najmlađi košarkaš u istoriji koji se popeo na vrh.

Sedam godina smo čekali na naredni prsten. A uzeo ga je Predrag Stojaković u sezoni 2010/11. Tada je činio deo rostera Dalasa.

Možda i najveće iznenađenje na listi je Ognjen Kuzmić. Centar Crvene zvezde je sa Golden Stejt Voriorsima uzeo titulu u sezoni 2014/15.

Listu igrača sa NBA prstenom za sada zaključuje Nemanja Bjelica, koji je prošle godine sa Golden Stejt Voriorsima postao šampion.

Treba istaći da je u toj tituli deo sebe ugradio i Dejan Milojević, koji je bio deo stručnog štaba ekipe iz San Franciska. Milojević je zapravo drugi naš trener sa ovim laskavim priznanjem.

Prvi je osvojio Igor Kokoškov, koji je bio u stručnom štabu legendarnog Lerija Brauna u Detroitu u godini u kojoj je Darko Miličić bio deo tima.

