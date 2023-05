UŽIVO, BUDUĆNOST - ZVEZDA, fantastični Mitrović pokrenuo crveno-bele, Podgoričani potpuno stali, gosti od -8 do +14 na poluvremenu

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA 34:48

TOK MEČA:

Druga četvrtina:

20. minut - Nedović fauliran pri šutu za tri, bez greške 34:48 na poluvremenu.

19. minut - Malo poena u ovim momentima 31:45, O Brajan trojkom vraća svoj tim 34:45

- Budućnost je potpuno stala, svega 4 poena u drugoj četvrtini za sada

16. minut - Osmi poen Nedovića, druga trojka 30:41

14. minut - Rejnolds pogađa težak šut, 30:36

13. minut - Serija Zvezde, trojka Dobrića 26:34. Mijović traći tajm-aut

12. minut - Sjajni Luka Mitrović, nastavlja gde je stao, 26:29, već 16 njegovih poena

Prva četvrtina:

10. minut - Mitrović donosi prvo vođstvo Zvezdi sa penala, potom Grin trojka 26:25 za kraj prve četvrtine

9. minut- Mitrović unosi preokret, već njegovih 10 poena, Zvezda se vratila 21:21

8. minut - Jako loša odbrana Zvezde, primili su čak 16 poena iz reketa za sada 21:15

7. minut - Mini serija Zvezde posle tajm-auta,pogađa Vildoza 17:13

6. minut - Alfa Kaba, odlična igra Budućnosti 17:9. Ivanović reaguje tajm-autom

5. minut - Nedović njegov 5 poen, pa Apić iz okreta 13:9, dobar start Podgoričana

4. minut - Pogađa Drobnjak 11:7

3. minut - Lep poen Petruševa iz reketa, nakon okreta 7:5, a potom siguran sa penala 7:7

1. minut - Bolji start domaćina, Budućnost je povela sa 4:0

1. minut - Utakmica je počela

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Budućnosti u Podgorici u revanš utakmici polufinala plej-ofa.

Zvezda vodi 1:0 u seriji a u prvom meču crveno-beli su prosto razbili Podgoričane sa 38 poena razlike rezultatom 93:55

Ipak trener crveno-belih Duško Ivanović očekuje potpuno drugačiji meč u Podgorici.

"Očekuje nas novi meč protiv Budućnosti, kluba koji poštujemo i protiv tima protiv koga nas očekuje u utorak težak posao. Odigrali smo odličnu utakmicu u Beogradu, ali sada igramo na gostujućem terenu gde će košarkaši Budućnosti imati podršku, a sigurno će odigrati vrlo angažovano jer rezultat prve utakmice nije realan pokazatelj njihovog kvaliteta. Idemo da odigramo čvrsto, dobro, sa puno energije i sa željom da pobedimo", rekao je Ivanović, prenosi zvanični sajt kluba.

Sa druge strane Podgoričani se nadaju majstorici u Beogradu, ali su svesni da će morati mnogo kvalitetnije da odigraju.

"Mislim da je vrlo važno da shvatimo da se u Beogradu desio jedan težak poraz, razlika koja sigurno nikome nije prijatna. Način na koji smo odigrali, način na koji smo odgovorili na Zvezdinu agresiju, na taj neki osnovni kvalitet koji oni imaju, sve je to otišlo u jednom pravcu kojim mi nismo ni najmanje zadovoljni Međutim, to je na kraju 1 - 0 u seriji, pobeda od pola koša, pobeda od 38 razlike, sve se to broji 1-0. Mi ovaj period pokušavamo da iskoristimo da se pripremimo što je bolje moguće. Ozbiljan je broj velikih stvari koje smo radili ispod svakog nivoa. Prevashodno tu mislim na igru u odbrani, na odgovornost našu prema tranzicionoj odbrani u prvom redu gde apsoultno nismo odradili dobar posao u situacijama jedan na jedan u završecima njihovih napada, gde smo i na bekovskim i unutrašnjim pozicijama gubili ljude kroz situacije jedan na jedan", rekao je trener Budućnosti Petar Mijović.

Bolji iz duela između Crvene zvezde i Budućnosti igraće u finalu plej-ofa ABA lige sa pobednikom meča između Partizana i Cedevita Olimpije.

Ta serija počinje u nedelju.

.Utakmica se igra u hali "Morača" sa početkom oko 20 časova.

