KAKVO IZNENAĐENJE NA TRENINGU PARTIZANA: Legenda NBA lige posetila crno-bele! (VIDEO)

Legendarni NBA as i bivši košarkaš Partizana, Vlade Divac, pojavio se na treningu crno-belih.

Divac je dao podršku igračima i treneru Željku Obradoviću pred polufinalne okršaje sa Cedevitom u regionalnoj ABA ligi.

"Čim se Željko Obradović vratio i kada je Zoran Savić došao u Partizan znao sam da će ići uzlaznom putanjom. Doći na prag fajnal-fora je veliki uspeh, nikako neuspeh. Nadam se da će ovu sezonu završiti pobednički, zato smo tu, da ih podržimo", rekao je Divac.

On je savetovao mlade igrače da ne žure sa odlaskom.

"Mladi igrači treba da ostanu u matičnim klubovima što duže, posebno sa trenerima kakav je Željko, a trenera sličnih njemu ima dosta u Evropi", smatra Divac.

Divac je pohvalio Matijasa Lesora, koji se ove sezone našao u idealnoj petorci Evrolige.

"Našao je idealan tim. Ovo što je on odigrao ove godine u Partizanu, zasluga jeste njegova, ali i pre svega ekipe same. Dobro se pozicionirao. Ono što je falilo Partizanu, on je nadomestio ove godine i nadam se da će Partizan imati prilike da ga zadrži", ističe proslavljeni as.

Kurir sport/Mozzart sport