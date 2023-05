CEDEVITA OLIMPIJA SPREMNA ZA PARTIZAN: Bez kontrole skoka i odbrane nemamo nikakve šanse

Košarkaši Partizana i Cedevita Olimpije sastaju se u drugom polufinalnom susretu ABA lige.

Zvezda je već u finalu nakon ubedljivog trijunfa protiv Budućnosti i čeka boljeg iz ovog duela.

Trener Cedevita Olimpije Miro Alilović svestan je težine zadatka.

"Svesni smo da ako ne budemo igrali odbranu na najvišem nivou i ako ne budemo kontrolisali skok, nemamo nikakve šanse, i rekao sam to već momcima, da su to stvari koje su najvažnije", rekao je Alilović.

Ipak raduje polufinalnom obračunu.

" Radujemo se polufinalu. Trenirali smo dobro, čeka nas serija protiv vrlo atraktivnog Partizana. Njihovi rezultati ove sezone dovoljno govore o tome koliko je to jak tim. Regularni deo ABA lige završili su na prvom mestu, a pokazali su izutetne partije u Evroligi, gde ih je na kraju samo sitnica delila od plasmana na završni turnir. U regularnom delu sezone imamo 1:1 skor sa njima, ali to se sada ništa ne računa. To moramo da zaboravimo, plej-of je priča za sebe. Male stvari će odlučiti, posebno odbrana, skok, ali i inspiracija na samoj utakmici. Iskustvo je, naravno, na njihovoj strani", kaže Alilović koji je preuzeo ekipu posle otkaza Jurici Golemcu.

foto: @starsport

Dodatni problem za Ljubljančane je paklena atmosfera u "Areni" koja ih očekuje

"Znamo da nas u Beogradu čeka puna hala, što znači da moramo biti 100 posto spremni, fokusirani na bukvalno svakog njihovog igrača. Moramo umanjiti njihovu napadačku efikasnost, ali u isto vreme moramo biti vrlo oprezni i brzi kada napadamo. Ovo će biti stvarno veliki test za nas".

Partizan se namučio protiv Studentskog centra ali Alilović ne pridaje veliki značaj tome.

"Pretpostavljam da su posle eliminacije iz Evrolige psihološki bili pali, ali su u trećoj utakmici protiv Studentskog Centra pokazali pravo lice".

Polufinale se igra na dve dobijene utakmice.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Atmosfera pred početak meča Partizan - Cedevita