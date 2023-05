MEGA PREUZELA PRIMAT U SRBIJI: Košarkaši u mlađim selekcijama osvojili četiri od mogućih šest titula

Mlađe kategorije košarkaškog kluba Mega MIS u potpunosti su preuzele primat u Srbiji. Juniori, kadeti i pioniri Mege su u poslednje dve godine od mogućih šest, osvojili četiri titule šampiona Srbije, a uz to Megina juniorska selekcija tri puta uzastopno bila je najbolja u regionu, a vrhunski rezultati ostvaruju se i u takmičenjima u organizaciji Evrolige.

Zato i ne čudi što je Mega postala veliki rasadnik talenata koji je prepoznala i NBA liga, pa je za samo 24 godine postojanja postala klub sa najviše draftovanih igrača (15) u najkvalitetniju ligu sveta van američkog kontinenta.

„Tajna uspeha leži u sistemu rada i funkcionisanja koji je uspostavljen u klubu“, kaže Dragoljub Avramović, trener Meginih juniora, koji niže uspehe i radi sa nekim od najperspektivnijih košarkaša Evrope.

„Kada kažem sistem, ne mislim samo na organizaciju i ljude koji su sada u klubu, već i na trenere, vrhunske stručnjake koji su ranije radili, pa sada ti rezultati planskog rada izlaze na površinu. Mislim da se ovde u Megi igrači i treneri osećaju mnogo komotnije i srećnije. Sistemski je sve podređeno da igrač napreduje i bude bolji u svakom smislu, a to sve važi i za trenere. Takođe, ukoliko se pojavi neki problem, on se momentalno rešava i mislim da je sve to pomerilo granice“, objašnjava Avramović.

Iako je u poslednje tri godine Avramović sa juniorima Mege na oko 150 utakmica upisao 140 pobeda, smatra da se suština u radu sa mlađim kategorijama ne sastoji u brojkama:

„Poslednja stvar koja bi u radu sa mladim igračima i mlađim selekcijama trebalo da se gleda i bude bitna je upravo taj odnos pobeda i poraza. Mega je postavila neke nove standarde i zato nije slučajno što svaki mladi igrač sada želi da dođe u Megu. Nisu tu samo u pitanju vrhunski uslovi za trening. I Crvena zvezda i Partizan imaju odlične uslove, vrhunske sale, kvalitetne trenere, ali u Megi klinci zaista uživaju u dolasku na trening i samom radu. Odnos prema igračima i emocija koju im pružimo, razgovori koje vodimo sa njima, savete koje im dajemo, način na koji brinemo o njima u svakom smislu napravili su razliku između nas i drugih klubova“.

Avramović naglašava da deca kroz sport moraju da se igraju, da je ta komponenta možda i ključna, a da opsednutost pobedama u mlađim kategorijama mora da se prevaziđe kod trenera, roditelja, a onda i kod dece:

„Mora da se izbegne izazivanje mržnje prema bilo kom drugom klubu. Utisak je da to danas prevazilazi granicu košarkaške igre. Došlo je neko čudno vreme da ne smeš da izgubiš utakmicu. Ako je košarka postala borba na život i smrt onda svi treba da se zapitamo čemu to vodi. Zato u Megi imamo potpuno drugačiji pristup“, naglašava Avramović.

Sumirajući tek završenu sezonu Avramović je podsetio da je osim trijumfa u juniorskoj ligi Srbije i ABA ligi, Mega osvojila tradicionalni Trofej Beograda, bila prva i na turniru u Patri gde je učestvovalo još sedam najboljih grčkih ekipa, a poseban osvrt imao je na učešće na Evroliginim turnirima.

„Na kvalifikacionom turniru u Beogradu u finalu smo posle produžetka u fenomenalnoj utakmici pobedili Crvenu zvezdu. Nismo odbranili titulu prvaka Evrolige osvojenu prošle godine, ali smo se ponovo predstavili u lepom svetlu u Kaunasu. Pobedili smo Žalgiris, zatim Huventud, koji je šampion Španije. Izgubili smo od ANGT ekipe u utakmici u kojoj ništa nismo mogli da pogodimo, ali smo ponovo među četiri najbolja tima Evrope“, zastao je Avramović i potom dodao:

„Ipak, značajnije od svega toga je da je jedan Bogoljub Marković, veliki talenat, koji je u klub došao sa 202 centimetra i 74 kilograma, sada visok 211 i ima 16 kilograma više i da je u svim segmentima igre ostvario značajan napredak. On je MVP juniorske lige, član prve petorke Evroliginog Fajnal-ejta i to je najveća pobeda Mege, pa ako hoćete i mene kao trenera. Da se vidi da ti mladi igrači napreduju i to je nešto što treba da bude prvi cilj kada su mlađe kategorije u pitanju“.

Kroz Avramovićeve ruke u mlađim kategorijama Mege prošli su Nikola Jović, prošlogodišnji 27. pik Majamija i Nikola Đurišić, najmlađi reprezentativac koji se nalazio na spisku selektora Svetislava Pešića u minulim kvalifikacijama, kao i značajan broj momaka koji sada igraju u prvom timu.

„Taj 23. jun prošle godine kada je Jović izabran na NBA draftu, ili momenat kada je Đurišić proglašen za MVP-ija juniorske Evrolige minule sezone su za mene najznačajniji trenuci u mojoj trenerskoj karijeri. To su moje najdraže titule i sve buduće trofeje bih zamenio za neke nove takve momente“.

Avramović ne krije da je Dejan Milojević svojim specifičnim radom ostavio neizbrisiv trag u Megi:

„Još nisam upoznao nekog ko na takav način funkcioniše, sa takvom i tolikom poztivnom energijom kao Dejan Milojević. On je na sve nas u klubu uticao da budemo pozitivni. Osmeh je mnogo važan i on je po tome prepoznatljiv. Sve je vrlo jednostavno, ako se ti ne osećaš lepo i ako tu grupu momaka ne možeš da učiniš srećnom, onda nema tu dobrog posla“.

Sa Milojevićem je i sada redovno u kontaktu. Nezaobilazna tema razgovora je svakako Nikola Jokić, koji čini čuda u NBA ligi i koji je ponikao u Megi.

„Mnogo puta smo pričali i sve se svodi na to da je Stef Kari zaista sjajan, da Lebron Džejms deluje impresivnan, da su Tejtum, Lilard, Durent fantastični igrači, ali da ono što radi Nikola Jokić je prosto neverovatno. I za 50 godina će se pričati o načinu kako je Jokić igrao košarku, kako je pomerao granice i rušio rekorde NBA lige. On je pretekao Vilta Čembrlena, za šta su mnogi milsili da je nemoguće. Ali, ono što je u svemu tome zadivjujuće je da on to radi sa takvom lakoćom“, zaključio je Avramović.

