"MORAM DA PODRŽIM SVOG ČOVEKA - DŽOKERA" Novak sa ODUŠEVLJENJEM pričao o Jokiću, pa otkrio svetu zbog čega ga IZUZETNO CENI!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovo je sipao hvalospeve na račun našeg košarkaša Nikole Jokića.

Na konferenciji za medije, nakon trijumfa u drugom kolu Rolan Garosa, Novak je odgovorao na brojna pitanja znatiželjnih novinara, a jedno od njih odnosilo se i na predstojeće finale NBA lige između Denvera i Majamija.

Upitan da prokomentariše sportski događaj koji sa nestrpljenjem čeka ceo svet, Novak je uz podignutu pesnicu poručio:

“Idemo, Jokić!” i tako jasno stavio do znanja za koga će navijati.

Naravno, usledile su i pohvale na račun Majamija.

“Volim Džimija Batlera, veoma ga cenim zbog njegove ličnosti i svega što je ostvario u košarci, viđao sam ga na nekim mečevima, ali moram da podržim svog čoveka - Džokera!”

foto: @starsport

Najbolji teniser svih vremena još jednom je istakao koliko je ponosan na sve što je Jokić uradio u NBA ligi.

“Mislim da je sjajno da naša zemlja ima takvog sportskog asa. Neverovatno sam ponosan na njega i mislim da će, kada se penzioniše, biti još više cenjen zbog svega što je uradio. Dva puta je bio MVP, sigurno će i sada biti MVP finala", kaže Novak i dodaje:

"Nisam košarkaški ekspert, ali mislim da je inteligentan košarkaš i aktivno pratim šta drugi misle o njemu. Mnogi pričaju o njemu Šek, Medžik... i to je neverovatno, jer je i on iz jedne male zemlje. Veoma je dobar momak, prirodan, opušten, skroman i pristojan i obožava svoje konje. Meni je to simpatično, ali stvarno poštujem njegov izbor. I pored svega, njega previše ne interesuje šta drugi govore o njemu i to je nešto što izuzeno cenim kod njega”, sa iskrenim oduševljenjem istakao je srpski as.

Kurir sport/Vuk Brajović

Bonus video:

01:00 Jokić isprobao koševe u Berlinu