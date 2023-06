URNEBESAN SNIMAK - Jokić slušao trenera dok ga diže u nebesa, njegova reakcija je POTPUNI HIT! (VIDEO)

Trener Denvera Majk Meloun na konferenciji za medije pred start finalne serije NBA lige sipao je hvalospeve na račun Nikole Jokića, a srpski as divne reči trenera slušao iz prikrajka.

Denver će u velikom finalu odmeriti snage sa sjajnim Majamijem, a prvi meč na programu je u noći između četvrtka i petka u 2.30 po našem vremenu.

Pred start istorijskog finala, trener Majk Meloun nije štedeo pohvale na račun svog najboljeg igrača - srpskog asa Nikole Jokića.

"On ne pokušava da bude nešto što nije. On ne pokušava da stvori drugi narativ osim - 'Ja sam Nikola Jokić, igram za Denver Nagetse, učiniću sve što mogu da pomognem svom timu da pobedi'. To radi profesionalno, sa stilom, nikada ne stavlja sebe u prvi plan, a to je danas retkost", istakao je Meloun.

Trener Nagetsa uporedio je srpskog asa sa legendom San Antonija - Timom Dankanom.

"Nikada nisam treneira Tima Dankana, ali vodio sam tim koji je igrao protiv njega i čuo dosta priča o njemu. Tim Dankan je bio nesebična superzvezda. Takav je i Nikola Jokić. Mislim da je Nikola zaista nesebična superzvezda. Ne voli da se sve vrti oko njega, ne želi da mu pričaju koliko je sjajan, gotovo da ga je sramota zbog pažnje koju dobija. On samo želi da bude jedan od momaka u svlačionici, da se zabavlja, naporno radi i pobeđuje", poručio je Meloun.

Dok je Meloun izgovarao ove divne reči, Jokić je sve pomno slušao iz prikrajka. Zadovoljno se smeškao i u jednom momentu aplauzom pozdravio sjajnu opservaciju trenera Nagetsa.

Pogledajte hit reakciju srpskog asa na reči Melouna.

