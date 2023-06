E TAKO GOVORI PRAVI GOSPODIN! Prve reči Jokića nakon još jedne ISTORIJSKE noći: Srbin oborio rekord, pa hvalio saigrača!

Košarkaši Denvera na sjajan način su otvorili finalnu seriju NBA lige, pošto su u prvom meču pobedili Majami rezultatom 104:93.

Iza Nikole Jokića je još jedno blistavo veče, pošto je upisao novi tripl-dabl, deveti u ovosezonskom plej-ofu, a meč je završio sa 27 poena, 10 skokova i 14 asistencija.

Nakon meča, momak iz Sombora rekao je da njegov tim sinoć uradio veoma dobar posao.

- Oni se bore, oni nikada ne odustaju. Majami je u prve tri runde uspeo da pobedi na prvim utakmicama na strani, nismo smeli da dozvolimo da se to desi. Mislim da smo uradili dobar posao - rekao je srpski košarkaš, a o svojoj statistici nije želeo preterano da priča:

- Najvažnije je da smo pobedili meč, a ja pokušavam da dobijem isti na svaki mogući način. Ne moram da šutiram, znam da ne trebam poene kako bih uticao na igru, a mislim da sam uradio dobar posao danas. Svi koji igraju doprinose i to je velika pobeda za nas.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Jokić je Erona Gordona posebno pohvalio.

- Imali smo prednost kod Erona Gordona u reketu, to smo koristili, igrao sam onako kako se utakmica odvijala. Volim da igram sa njim. Dominantan je fizički. Sjajno je prihvatio ulogu. Danas nam je pomogao, davali smo mu loptu, a uz to je naš najbolji odbrambeni igrač. Nije lako kada iz utakmice u utakmicu morate da čuvate najboljeg igrača protivničke ekipe, a on to radi odlično.

