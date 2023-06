JOKIĆU, ČUVAJ SE - ONA JE NEZASITA PREDATORKA: Spavala sa više od 100 NBA asova, a sada ozbiljno MERKA SRBINA i njegove saigrače!

Iako je u penziji još od 2014. godine, jedna od najpoznatijih zvezda filmova za odrasle, Lisa En (52), dospela je u žižu interesovanja pošto je javno podržala Nikolu Jokića i negove Dever Nagetse.

Provokativna Lisa, koja je vatreni fan košarke (posebno košarkaša), oduševljena je uspehom koji je ove sezone ostvario tim iz Kolorada.

Lisa ne propušta mečeve Jokićevih Nagetsa i nada se da će njen voljeni tim na krilima Srbina prvi put stići do šampionske titule.

Denver je na fenomenalan način započeo finalnu seriju NBA lige, pošto je u prvom meču savladao Majami sa 104:93 i tako poveo sa 1:0, a Jokić i družina na utakmici su imali veliku podršku slavne Lise En, koja je uživo u "Bol areni" pratila ovaj susret.

Sitna, prsata i nevaljala

Trenutno najpoznatija navijačica Denvera je jedna od internet senzacija u svetu pornografije. Prema rezultatima pretrage čuvenog sajta za odrasle "PornHub" Lisa je i dalje izuzetno popularna u Americi, ali i u Evropi i Australiji.

Njeno pravo ime je Lisa En Korpra i rođena je 9. maja 1972. godine. Iako je u penziji već devet godina i danas se dosta priča o njenoj karijeri.

Ova "džepna Venera" savršenih oblina do ludila je dovodila muškarce širom sveta.

Počela je karijeru kao striptizeta kada je imala samo 16 godina. Priliku da nastupa dobila je tako što je lažirala svoju ličnu kartu, lagala je poslodavca o svojim godinama.

U filmu za odrasle prvi put se pojavila 1993. godine, ali se četri godine kasnije povukla sa scene. Nakon duge pauze odlučila je da se vrati u industriju 2006. godine, prvo kao reditelj i producent, a zatim ponovo i kao glumica. Projekat koji je Lisu vinuo u neslućene visine, bila je parodija koju je uradila na Saru Palin, američku republikansku kongresmenku sa Aljaske. Nakon tog filma stekla je ogromnu popularnost i postala jedna od najvećih zvezda filmova za odrasle.

Koliko je Lisa bila popularna najbolje govori podatak da je 2012. godine bila u Top 50 najtraženijih žena na internetu, prema Guglu.

U svojoj bogatoj karijeri Lisa je snimila preko 500 filmova za odrasle.

Njen život van scene bio je podjetnako zanimljiv. Nikada nije krila da je slaba na uspešne sportiste, posebno košarkaše. U svojoj autobiografiji otkrila je da je spavala sa više od 100 NBA asova.

Ona je veliki zaljubljenik u sport i često je u svojim intervjuima isticala da je njen posao iz snova da bude sportski agent ili sportski reporter. Godine 2016. želja joj se i ostvarila, pošto je imala priliku da na jednom radiju uživo komentariše NFL mečeve.

"Mnogi misle da žene ne znaju ništa o sportu, a da su porno glumice glupe i zato sam se prihvatila ovog posla. Radim ono što volim", rekala je tada Lisa.

U poslednjih nekoliko godina, prema glasinama koje su kružile, Lisa je bila u vezi sa više mladih sportista, uključujući i 18-godišnjeg fudbalera Džastina Brenta.

Ipak, košarkaši su joj uvek bili na prvom mestu.

"Kada gledam te mlade košarkaše, osećam se kao kad momci gledaju "Viktorijine anđele". Njihova tela su prelepa, tek su na početku životnog puta i još uvek mogu da se uzbude. Oni su naivni i jednostavni i u njima nema negativnosti. Ego ne postoji, oni nisu nesrećni, zabavni su", rekla je jednom prilikom Lisa.

U jednom intervjuu, koji je pre nekoliko godina podigao veliku prašinu u javnosti, Lisa je otkrila da se 25 odsto NBA košarkaša našlo na meti ucena prostitutki koje im uzimaju milione dolara.

"Devojke ih odvedu u krevet, a onda ih zovu i ucenjuju. Cilj tih prostitutki je da tokom večeri dođu do dokaza o odnosu, koji kasnije koriste. Kada igrač ode da se istušira, one ukradu nešto njegovo, i posle ga ucenjuju i uzimaju milione. Tada se život košarkaša pretvara u noćnu moru. Devojke obećaju da će ćutati, ali to košta i to puno", otkrila je Lisa koja tvrdi da se nikada nije služila ovakvim trikovima i da je sa košarkašima bila isključivo iz zabave i zadovoljstva.

Šta više, ona je jednom prilikom i otkrila da su je brojni asovi zvali za savet.

"Neki me zovu i pitaju šta mogu da im kažem o devojci koja želi da im se približi. Moj odgovor je iskren, kažem im sve što smatram da je važno da znju. Takođe ih savetujem da sakriju novčanike, satove i sve dragocenosti pre nego što je pozovu kući. Kažem im da joj uzmu telefon čim uđe i odlože na siguno mesto. Na kraju ih savetujem da budu brutalno iskreni i da otvoreno kažu kakvu vezu žele", otkrila je Lisa.

Ova iskusna predatorka danas živi u Njujorku i i dalje uživa u avanturama sa daleko mlađim NBA zvezdama, a sudeći po njenim objavama trenutno merka asove Nagetsa, među kojima je i naš Nikola Jokić, fotku je pre nekoliko godina i podelila na svom Instagram storiju.

Ako je bacila oko na Srbina, Lisa će, možda i prvi put, doživeti veliko razočaranje, jer Nikola nije u tom fazonu. On je srećno oženjen Natalijom sa kojom je bio u vezi od šokolskih dana i supruga i ćerkica Ognjena su centar njegovog sveta.

