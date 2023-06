IGRANJE ZA SRBIJU JE SAN! TO JE VIŠI NIVO! Ovako se priča o reprezentaciji! Izjava Jokića USRED NBA FINALA će vas oduševiti!

Srpski košarkaš, Nikola Jokić, govorio je za medije uoči druge utakmice velikog NBA finala u kojoj Nagetsi imaju prednost od 1:0.

Između ostalog, centar Denvera pričao je o tome koliko motivacije donosi igranje finalne serije protiv Majamija.

- Naravno, motivacija je ogromna, jer nikada se ranije nije desilo (da je Denver NBA šampion), tako da bismo osvajanjem titule ostavili značajnu stvar u nasleđe. Što se dece tiče i da treba da se ugledaju na mene, mislim da treba da imaju sopstvene životne staze - rekao je Jokić.

On je potom upitan da uporedi situaciju u kojoj se trenutno nalazi sa igranjem za nacionalni tim.

- Drugačije je kad igraš za reprezentaciju. Uvek je tu malo više adrenalina, emocija. Cela zemlja navija za vas. San svakog igrača je da igra za nacionalni tim. Nije to pritisak, samo emocije. Da kažemo da je to jedan malo viši nivo svega.

Rekao je i da ga rekordi ne zanimaju.

- Ja samo igram košarku. Moj fokus nikada nije bio na rekordima ili bilo čemu što mediji stavljaju pred mene. Pokušavam samo da pobeđujem i igram svaki meč, idem korak po korak, svaki put u želji da se dobije susret. Prosto je tako.

Na redu je stigao i odnos sa Majklom Melounom, ali i naredni meč protiv Hita.

-U nekim akcijama smo igrali fantastično, u nekim nismo igrali dobro. Neka četvrtina bi bila vrlo dobra, a neka... Takva je košarka, živa je stvar, ne možete da predvidite šta će da se desi. Da, možemo svakako da budemo bolji, ali smo zadovoljni što je 1:0. Biti fokusiran 48 minuta, to će biti ključno. Baš zbog toga kako oni igraju, jer Majami ne spušta svoj gard. Oni igraju isto, istom brzinom, i zbog toga su sjajni.

Naravno, bilo je prostora i za šalu i to kada su Somborca pitali da oceni svoju igru u dosadašnjem toku plej-ofa.

- Mislim da bi trebalo da dobijem trofej za najboljeg defanzivca, ne znam šta drugo!, rekao je uz osmeh i nastavio:

- Šalim se! Šalim se, naravno. Što se odbrane tiče, ne radi se tu samo o meni. Evo, u prve tri četvrtine (prve utakmice finala) oni su nam dali samo 68 poena. To je stvarno neverovatno. A onda ste videli kako su u četvrtoj deonici dali preko 30. Kada smo kolektivno veoma dobri, onda sam i ja stvarno dobar (u odbrani), ali i obrnuto, kada timski nismo dobri u defanzivi, nisam ni ja.

U prvom meču Jokić je vodio "bituk" sa Bamom Adebajoom. Tako će biti i u nastavku serije.

-Mislim da je poene koje on dao u prvom meču, dao prilično lako i na meni je da bolje odradim svoj deo posla. Moram da mu otežam. On može da dođe do pozicija za šuteve koje želi da izvede, ali ja moram da budem na pravom mestu, da on onda mora da napravi dodatni korak, da dodatno spusti loptu na tlo, da se potrudi još malo, a ne da lako poentira.

Pričao je srpski centar na kraju i koja je razlika između ove i ranijih plej-of serija Nagetsa.

- Ranije smo stalno imali nekog odsutnog zbog povrede. Nikako da igramo svi, konstantno. Sada, kada imamo sve koga imamo u našoj rotaciji, momci se stvarno trude, igraju agresivno, napadaju čim vide procep u odbrani rivala - zaključio je Jokić.

