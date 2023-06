PARIZ SLEDEĆA STANICA: Selektor basketaša posle svetske titule: Ovo je preveliki uspeh!

Selektor basket reprezentacije Srbije Marko Ždero rekao je danas da je ekipa ostvarila preveliki uspeh osvajanjem titule na Svetskom prvenstvu u Beču i da će pokušati da osvoji dovoljan broj poena kako bi izbegla kvalifikacioni turnir i direktno se plasirala na Olimpijske igre u Parizu.

"Preveliki uspeh Srbije, posle prošlogodišnjeg zlata na Svetskom prvenstvu, nije lako doći kao favorit na takmičenje koje je bilo dosta kvalitetnije nego prošle godine, jer je ovo bila borba svih federacija za poene i plasman na Olimpijske igre. Basket su počeli svi da igraju i ulaže se veliki novac, sredstva, igrači…", rekao je Ždero na prijemu u Košarkaškom savezu Srbije (KSS).

Basket reprezentacija Srbije odbranila je u nedelju uveče titulu svetskog šampiona u basketu tri na tri pošto je u finalu u Beču posle velikog preokreta pobedila selekciju SAD sa 21:19.

"Amerika je u Beč došla sa jednim bivšim NBA igračem, ali naši momci su bez poraza na ovom takmičenju. Iz trenerske perspektive napravili smo dosta grešaka u finalu, pogotovo u odbrani, ali su momci ovako snažnog karaktera uspeli da se izbore sa tim i videli ste i sami kako su osvojili zlato", naveo je Ždero, preneo je KSS.

U utakmici za zlato Amerikanci su od početka bili u prednosti, vodili su u finišu meča i sa 19:15, ali je potom usledio veliki preokret Srbije. Najpre su Dejan Majstorović i Strahinja Stojačić pogodili za dva poena i izjednačili na 19:19, a potom su koš pogodili Stojačić i Mihailo Vasić za pobedu.

Titulom u Beču obezbeđen je plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Parizu.

"Već sledeće nedelje se nastavljaju klupska takmičenja i mislim da ćemo, ako nastavimo ovako, sakupiti te poene koji su nam preko potrebni da uopšte ne igramo kvalifikacioni turnir i direktno odemo na Olimpijske igre", dodao je Ždero.

Za najkorisnijeg igrača MVP Svetskog prvenstva proglašen je Stojačić, koji je i član najbolje ekipe šampionata.

"Publika je bila neverovatna od prvog dana, nismo baš očekivali da će i na prvoj utakmici protiv Madagaskara biti 2.000 ljudi uz nas, a posle toga smo znali da ćemo imati sjajnu podršku do kraja. Ovo prvenstvo će ostati upamćeno po tome što smo igrali finale protiv jedne košarkaške sile kakva je Amerika i što smo uspeli da se vratimo posle 15:19 i odbranimo titulu najbolje reprezentacije sveta", rekao je Stojačić.

Kapiten Srbije Dejan Majstorović rekao je da je ekipa odigrala fenomenalan turnir i zahvalio je Košarkaškom savez Srbije na stalnoj pomoći.

"Odigrali smo još jedan fenomenalan turnir, ovo je četvrta zlatna medalja zaredom u poslednje dve godine. Ponašali smo se kao pravi tim i predstavljali smo našu zemlju na pravi način na terenu i van njega. Ovo je možda bilo do sada najjače Svetsko prvenstvo od 2012, ponosan sam na saigrače i stručni štab, uradili smo pravu stvar. Daćemo sve što je do nas da se ponovo vidimo ovde u septembru, posle Evropskog prvenstva, sa još jednom medaljom", dodao je on.

Predsednik KSS Predrag Danilović rekao je da je svetska titula najbolji način da se počne takmičarsko leto i da nema mnogo onih koje mogu da se pohvale kolekcijom odličja kakvu ima ova ekipa.

"Ovi momci su šesti put svetski prvaci, imaju i četiri evropska zlata, po jedno svetsko i evropsko srebro i olimpijsku bronzu od 2012. godine i mislim da retko ko može da se pohvali takvim uspehom i brojem medalja. Košarkaški savez je poslednjih godina imao značajna ulaganja u 3×3 košarku, koju smo podigli na izuzetno visok i zavidan nivo, ne samo u ovom regionu, nego i na evropskom nivou. ;To je ozbiljan posao i rad, ali sve to ne bi imalo značaj da ovi momci nisu uradili sve što su uradili, zajedno sa stručnim štabom", naveo je.

Danilović je dodao da Savez ima odgovornost da obezbedi odlične uslove za pripreme.

"Sve ostalo, najveće stvari, rade igrači i njihov stručni štab. Želim da im još jednom zahvalim, uz duboki naklon i poštovanje. Nadam se da će ovog leta biti još prilika da se ovde okupljamo zbog medalja", rekao je predsednik KSS.

Novinari su pitali predsednika Danilovića da li je KSS razmišljao da se kandiduje za organizaciju svetskog ili evropskog 3×3 prvenstva.

"Proteklih godina organizovali smo velike turnire i taj posao smo uradili vrhunski. Ne želim da ulazim i uvlačim nekoga u ova dnevna politička blaćenja, ili neko voli ovoga, neko onoga, mi to bez države i bez, konkretno, predsednika Aleksandra Vučića ne bismo mogli da uradimo, jer je normalno da postoji podrška države", rekao je on.

Danilović je rekao da se za organizaciju tog takmičenja zahteva garancija države.

"Da bi se organizovao neki turnir, a ja sam siguran da je u ovaj sport do sada dosta uloženo i i dalje se ulaže dosta, što je vrlo pozitivna stvar, ne bi trebalo da bude nikakvih nesuglasica kada budemo došli u situaciju da organizujemo takvo takmičenje. Par faktora treba da se poklopi da bismo mi to uradili i ne bežimo od toga. Znamo kakva je procedura, imali smo i imamo odlične odnose sa FIBA", dodao je Danilović

