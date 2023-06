BRIGA ZA NAVIJAČE CRVENE ZVEZDE: Duško Ivanović otkrio da je jedan košarkaš istegao prepone

Košarkaši Crvene zvezde na lak i ubedljiv način započeli su finalnu seriju Superlige protiv FMP-a.

Pobeda 94:70 dovela je crveno-bele na korak od titule. Međutim, potpunu radost kvari informacija o statusu Luke Vildoze. Argentinski bek je utakmicu u hali "Aleksandar Nikolić" završio nešto ranije, a trener Duško Ivanović govorio je posle meča o toj situaciji.

"Videćemo šta je. Neko je malo istegnuće, videćemo šta je i kako je. Mislim da je loža ili prepona".

Potom je govorio o pobedi.

“Posle jedne male predsezone, opet smo počeli da igramo posle toliko vremena. Imali smo periode dobre igre, agresivnost i odbranu. Evidentno je da će nam ova i sledeća utakmica dobro doći da podignemo formu“.

Nije bilo lako držati formu kada se više od dve nedelje ne igraju takmičarske utakmice...

“Moram da kažem da su igrači u ovom dugom periodu samo sa treninzima radili maksimalno dobro i koncentrisani i zadržali smo formu, ali nam jako nedostaje kontakt igra, pet na pet. To se videlo večeras u pojedinim momentima. Iskoristili smo ovaj period za rad. Bitno je da, kada neke spoljne okolnosti utiču na tvoj rad, možeš te okolnosti da usmeriš tako da ne utiču one na tebe, nego ti na njih. Da ti vidiš te okolnosti onako kako želiš. Mi smo to videli kao nešto pozitivno i iskoristili koliko smo mogli“.

Crvena zvezda u nedelju od 12 časova igra revanš protiv FMP-a u Železniku, a zatim u utorak u Areni protiv Partizana prvu utakmicu finalne serije ABA lige.

Kurir sport