JOKIĆEVA SUPRUGA PUCA OD PONOSA! Evo šta je lepa Natalija izjavila nakon još jedne blistave partije svog DRAGOG!

Natalija Jokić, supruga srpskog košarkaša Nikole Jokića, izjavila je da je cela porodica ponosna na njegove uspehe.

Na krilima čudesnog Srbina Denver Nagetsi savladali su u četvrtom meču finalne serije NBA lige Majami (108:95), poveli sa 3:1 u seriji i sada ih samo jedan trijumf deli od najvećeg uspeha u istoriji franšize - osvajanja šampionskog prstena.

Nikola je i na ovom meču imao podršku članova svoje porodice, koji su uživo u "Kaseja centru" pratili ovaj meč.

Nakon trijumfa Nagetsa i još jedne sjajne partije Jokića, ponosna supruga Natalija nije mogla da skine osmeh sa lica.

"Jako smo ponosni na njega", rekla je za "RTS" gospođa Jokić.

Meč je uživo pratio i Nikolin menadžer Miško Ražnatović.

"Ostala je samo još jedna, to je to. Verujem da će to biti već u ponedeljak u Denveru. Predvideo sam pre finala da će biti završeno u pet utakmica i jako mi je drago da se odvija na taj način", rekao je Ražnatović.

