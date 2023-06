UŽIVO, VIDEO! DENVER - MAJAMI! SRBIJA NE SPAVA I ČEKA: Copy Novak paste Nikola! Jokić igra za šampionski prsten

Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

DENVER - MAJAMI 2.30

Nedelja je bila dan kada je Novak Đoković bio glavna vest u svetskim medijima, a Srbija čeka da to isto u utorak ponovi Nikola Jokić.

Sve u svemu, Srbija ne spava i čeka novu šampionsku titulu. A vi sve pojedinosti oko ovog meča možete da pratite na portalu Kurira.

Teniski "Džoker" je trijumfom na Rolan Garosu ispisao istoriju svog sporta, a drugi Srbin, ovaj košarkaški "Džoker", mogao bi večeras da uhvati njegov pelcer.

"Bol" arena u Denveru, kapaciteta 21.000 mesta, verovatno je bila premala da primi sve zainteresovane koji bi da proslave šampionsku titulu. Denver vodi sa 3:1 u finalu protiv Majamija i nedostaje mu ta jedna pobeda da se prvi put u istoriji kluba okiti šampionskom titulom.

A srećnici koji su došli do ulaznice, parčeta papira zlata vrednog, usmeriće svoje poglede ka Nikoli Jokiću. Srpski as je nesumnjivo centralna figura finalne serije. Somborac ruši redom sve rekorde u NBA ligi. Prvi je košarkaš u istoriji koji je ostvario 10 tripl-dablova u plej-ofu, prvi koji je stigao do učinka od najmanje 500 poena, 250 skokova u 150 asistencija. I ko zna koliko još rekorda ruši i postavlja Jokić, koji u seriji protiv ekipe sa Floride ima prosečan učinak od 30.8 poena, 13.5 skokova i 8 asistencija.

Dve uzastopne godine je bio MVP NBA lige, a nema sumnje da ga sada čeka nagrada za MVP finala.

Pored Jokića, ekipa Majka Melouna, optimizam gradi i na igračima kao što su Džamal Marej, Majkl Porter junior, Aron Gordon, Brus Braun...

Ipak, stara mudrost kaže da se "ražanj ne stavlja dok je zec u šumi".

Iako Denver, posle dve uzastopne pobede u gostima, ima ogromnu šansu da večeras završi posao, nikako ne treba otpisivati goste. Trener Erik Spolstra ima dve titule NBA lige kao glavni trener i jednu kao pomoćni trener, i svakako ima velikog iskustva da tešku situaciju okrene u svoju korist. A ima i teško oružje na parketu u vidu igrača kao što su Džimi Batler, Bem Adebajo, Maks Štrus, Gejb Vinsent, Kejleb Martin, Kajl Lori, Dankan Robinson...

