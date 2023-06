OBRADOVIĆA NE BRINE 2:0: Evroliga je završena priča, nemojte da mi postavljate takva pitanja!

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 87:78 i poveli 2:0 u finalnoj seriji plej ofa ABA lige.

Trener crno-belih Željko Obradović bio je zadovoljan nakon još jedne pobede Partizana.

"Još jednom čestitam igračima na velikoj energiji koju su dali i mojim igračima na pobedi i kao što znate potrebna je još jedna pobeda da se osvoji titula. Bili smo brzopleti, pravili greške i pogotovo u odbrani gde smo dozvoljavali neke šuteve pogotovo za tri poena i mislim da smo bili koncentrisaniji u odbrani u drugom pluvremenu, a imali smo u jednom momentu mnogo faulova i nismo verovali sebi i eto. Igrači su zaslužili ovo i teško je igrati plej-of pa zato dolazi do oscilacija i grešaka u napadu i u odbrani", rekao je Željko Obradović.

Partizan je protiv Reala ispustio 2-0, pa je trener upitan da li se plaši da se opet ne desi to.

"To je završena priča, to je bilo u Evroligi i ovo je ABA liga vodimo 2-0 to je bio naš cilj i idemo da se spremimo na najbolji način da vidimo šta je bilo dobro, a zanima nas samo sledeća utakmica", kaže trener Partizana.

Obradović je upitan da li je čuo skandiranje Nedoviću?

"Da vam kažem nešto, pokušavam da budem koncentrisan na vođenje tima. Nešto sam čuo, a nešto nisam, ja od prvog momenta ponavljam iste stvari i nikada nisam rekao lošu stvar za protivnika i molio sam navijače na fer i sportsko navijanje. Nemojte meni to da postavite pitanje i bavite se time ko provocira i zašto provocira. Ovo je na višem nivou. Prošli put smo imali situaciju da mi je Rada postavila pitanje i da je ispalo da sam besneo na konferenciji za medije ili sam najnormalnije odgovorio? Da li je to način? To je klik pa ljudi vide da uđu... Vratimo se na staru priču da zakon o sportu sve rešava. Ja ću uvek da branim pojedinca i ne treba vulgaran biti ni prema jednom čoveku i ja sam protiv toga. Kako da utičem na to? Ne znam. Nikoga ne treba napadati verbalmo, a ne daj Bože fizički", poručio je najtrofejniji evropski trener.

