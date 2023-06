KURIR OTKRIVA: ŠTA JE OVO?! Jokić pobegao s hipodroma kad je video hiljade ljudi, zbog kojih nije mogao da gleda trke!

Nikola je samo hteo da na miru uživa u konjičkom danu, a umesto toga naišao je na mnoštvo svojih obožavalaca i znatiželjnika

Slava i uspeh imaju svoju cenu, a još jednom je na svojoj koži to osetio trenutno najpopularniji i najbolji košarkaš sveta. Nikola Jokić stigao je u Srbiju sa sveže osvojenim šampionskim prstenom NBA lige, a prva lokacija na koju se uputio bio je, naravno, somborski hipodrom, gde su u nedelju održane trke konja u kojima su učestvovala i grla Denverovog asa.

Iako je jedva dočekao da se vrati kući i opusti, Jokiću je preselo pojavljivanje u javnosti jer nije imao sekund mira od ljudi koji su ga opsedali sa svih strana. Došao je na hipodrom da uživa u onome što najviše voli, ali je na kraju veoma malo vremena proveo u loži posmatrajući dešavanja na stazi.

Na ruku Nikoli nije išlo ni to što je cela javnost u Srbiji znala da će se on pojaviti upravo tu ovog vikenda, pa su kasačke trke u rodnom gradu košarkaša privukle daleko više pažnje nego što bi to bio slučaj da nije najavio svoj dolazak. Zbog svega toga popularni Džoker veoma brzo je napustio tribine...

Košarkaš se spustio u štale, gde je bio dalje od očiju znatiželjnika pa je pomagao svom timu u pripremi konja za trku. Nažalost, ni krajnji rezultat nije previše obradovao Jokića, pošto nijedno njegovo grlo iz štale "Drim kečer" nije uspelo da odnese pobedu.

Kako smo saznali, Nikoli nije bio problem što je ogroman broj ljudi na hipodromu, već što su svi bili tu samo zbog njega... Samim tim nije ni imao mogućnost da na miru prati trku. Pokušavao je da se izmakne kako bi mogao uopšte da prati dešavanja na stazi. A posebno sporno bilo mu je to što mu prisutni nisu dali mira, nego su samo gledali kako da dođu do njega i fotografišu se. To je nešto zbog čeka se Jokić na tribinima hipodroma ukupno zadržao svega 10 minuta.

Ceo program trajao je više od tri i po časa...

