ŠOKANTNO OTKRIĆE! SRPSKI TRENER PROVALIO IGRAČE DA NAMEŠTAJU MEČ: Radili sve suprotno od dogovora! Evo šta je uradio zbog toga

Nečasne radnje, namešteni rezultati na kladionicama... Sve su to teme koje se poslednjih meseci i nedelja vežu za srpski fudbal i košarku.

Bez obzira na to što se za sport u Srbiji danas izdvaja popriličan novac, to je i dalje znatno manje nego što u istu tu oblast ulažu zemlje Evrope i sveta. Ali to nam ne smeta da imamo najboljeg tenisera sveta ili košarkaša, koji je Denver doveo do NBA prstena, istovremeno menjajući iz fundamenta osnovne postulate igre pod obručima.

Nažalost, nisu Novak Đoković ili Nikola Jokić tema o kojoj se u Srbiji priča. U epicentru je nameštanje rezultata takmičenja u fudbalu i košarci.

Čekamo da saznamo da li je Kolubara i pored devet oduzetih bodova i ispadanja iz Superlige i dalje član elitnog fudbalskog ranga, ili kojih je to 30 košarkaša nameštalo duele u Košarkaškoj ligi Srbije pa ih je FIBA stavila na "crnu listu". Tu je i utakmica Napredak - Radnički Niš, za koju u UEFA kažu da je sumnjiva. Zbog Kolubare i tužbe sudu u Lozani odložen je početak Superlige.

Sistem takmičenja u Superligi Srbije pogodan je za nameštanja. Javna je tajna da klubovi, naročito u plej-autu, kada obezbede opstanak, prodaju bodove ekipama koje se i dalje bore za opstanak. Ne za novac, već često za, kažu dobro upućeni, bodove u narednoj sezoni.

U košarci je priča nešto drugačija. U njoj više nameštaju igrači. Pre mnogo godina pričalo se da je klub koji trenutno nije deo KLS izgubio svako prvo poluvreme.

Tu je i nezvanična priča jednog trenera da je tokom prve četvrtine shvatio da su tri ili četiri igrača iz petorke u dosluhu i da namerno igraju suprotno uputstvima pre utakmice.

Posumnjao je da je u pitanju kladionica, seo na klupu i posle meča ponudio ostavku, koja nije prihvaćena. Kažnjeni su sumnjivi igrači, smanjenjem plate ili raskidom ugovora...

