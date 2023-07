"DŽORDAN JE BIO UŽASAN IGRAČ, BILO JE GROZNO IGRATI SA NJIM" Rodman žestoko opleo po najboljem svih vremena! ŠOKANTNA IZJAVA!

Legendarni NBA košarkaš Denis Rodman izazvao je burne reakcije javnosti svojom šokantnom izjavom o najboljem igraču svih vremena - Majklu Džordanu.

Šampion NBA lige sa Detroit Pistonsima (1989, 1990. godine) i Čikago Bulsima (1996, 1997, 1998. godine) tvrdi da je pre njegovog dolaska u Čikago Majkl Džordan bio užasan igrač.

"Video sam Majkl Džordana kako igra sa Bulsima pre nego što sam došao u tim. Svi ste ga videli. Bio je užasan igrač, bilo je grozno igrati sa njim. Stalno je igrao jedan na jedan i loše šutirao. Posle smo postali ekipa, počeli smo da pobeđujemo i svi su zaboravili ko je on", izjavio je Rodman u razgovoru za "Vlad TV".

On smatra da Džordan nikada ne bi postigao to što jeste da nije imao Skoti Pipena u ekipi.

"Rekao sam to i ranije, hvala Bogu da je Džordan imao Pipena jer nije mogao sam. Majkl je imao 40 poena na svakom meču, a Skoti je popunjavao praznine. To ga je učinilo velikom zvezdom. Skoti je inovator kada su u pitanju krila. Današnja deca te visine rade isto što i on. Negova igra bila je besprekorna, bio je veoma dobar. Da je igrao u ovo vreme imao bi tripl-dabl u proseku", tvrdi Rodman.

Kurir sport/Index