VISOKA TEHNOLOGIJA SA SPORTSKIM SRCEM: Comtrade postao sponzor KK Mega MIS

Tehnološka kompanija Comtrade i košarkaški klub Mega MIS potpisali su ugovor o sponzorstvu koji predstavlja uvod u partnerstvo domaćeg hi-tech giganta sa klubom koji je dugi niz godina poznat po vrhunskim košarkaškim talentima koji su stasavali u njemu.

Imena kao što su Nikola Jokić i Vasilije Micić, kao i 15 igrača izabranih na dosadašnjim NBA draftovima, po tom kriterijumu dovode KK Mega MIS na mesto najuspešnijeg kluba na svetu izvan teritorije SAD.

Kao jedna od najuspešnijih kompanija u Srbiji i regionu, Comtrade u ovo partnerstvo unosi više od 30 godina iskustva koje pokriva ključne IT oblasti – od kreiranja softvera i specifičnih IT rešenja, do sistem-integracije, distribucije hardvera i sve većeg prisustva na polju obnovljive energije. Kao pokretač sopstvenog brenda Tesla, Comtrade je već decenijama i sam brend, ali i rasadnik budućih IT karijera.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Upravo kada je reč o budućnosti, društveno odgovorno poslovanje ove kompanije podrazumeva i podržavanje mladih talenata, od IT zaljubljenika do sportskih posvećenika. Comtrade već godinama sponzoriše i podstiče rad sportskih institucija i manifestacija (Comtrade Serbian Marathon, Svetsko atletsko prvenstvo i dr.), ali i mnoge humanitarne i edukativne akcije, od kojih je široj javnosti najpoznatija Letnja IT škola EDIT.

„U svetu u kojem tehnologija napreduje sve brže, svaka uspešna IT kompanija mora da ima srce sportiste, urođenu težnju da se ide ukorak, da se bude prvi. U skladu sa konceptom ’Tomorrow’s technology today’, mi želimo da podržimo mlade talente odmah, bez odlaganja, jer se vreme u hi-tech svetu doživljava slično kao i u sportu – sa njim se uvek trkamo“, istakao je Veselin Jevrosimović, osnivač kompanije Comtrade.

Generalni menadžer Mega MIS-a, Goran Ćakić istakao je veliko zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom sa kompanijom Comtrade:

„Svaka nova sezona nosi nove izazove a na putu ka novim sportskim uspesima i stasavanju nove generacije mladih i talentovanih košarkaša po čemu je naš klub poznat, veoma nam je značajna podrška kompanije Comtrade kao jedne od najuspešnijih kompanija u ovom regionu. Verujem da je početak uspešne saradnje na zadovoljstvo obe strane i mi ćemo svakako potruditi da opravdamo poverenje koje nam je ukazano“, istako je Goran Ćakić, Generalni menadžer Mega MIS-a.

Comtrade pruža punu podršku košarkaškom klubu Mega MIS sa željom da ostane rasadnik svetskih talenata i mladim sportistima pomogne da ostvare svoje pune potencijale. U ovoj kompaniji ističu da je veza sa sportom u prirodnom skladu sa kompanijskom vizijom u kojoj tehnologija treba da pomogne deljenju pozitivnih vrednosti, jer i uspešni sportisti pozitivno utiču i inspirišu čitave generacije mladih.

Kurir sport