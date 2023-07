BOGDANOVIĆ: JA SAM, MAJKE MI, SREĆAN ŠTO SAM DOŠAO OVDE! Reči Bogdana zbog koji ga Srbija OBOŽAVA

Bogdan Bogdanović, novi kapiten Srbije, nije imao ni najmanju dilemu da li će da se odazove selektoru:

- Majke mi, ja sam srećan, što sam došao... Nekada se dođe u punom sastavu pa bude neuspeh. Ne bih da se stvori neka tužna atmosfera. Ja sam presrećan što sam tu. Naravno žao nam je što svi nisu tu, ali mi smo tu zbog druženja, zbog toga sam tu. Nadam se tom uživanju - rekao je iskreno Bogdanović.

Da li vas sve ovo podseća na 2017. godinu kada je takođe bilo mnogo otkaza i promena pred takmičenje?

- Drugačije je bilo. Ne mogu da se setim sa kim sam sve igrao. Raduju me novi izazovi!

Da li je bilo ubeđivanja Jokića i Micića?

- Komunicirali smo. Nije bilo ubeđivanja niti teranja.Nije to način. Kada nisi mentalno tu, onda nije to to.

Kurir sport