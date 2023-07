"OTKAZI JOKIĆA I MICIĆA? ŠTA REĆI NA TO..." Paspalj surovo iskeren: I dalje živimo u iluziji da smo čudo od košarkaške nacije!

Naš proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj prokomentarisao je brojne otkaze u reprezentaciji Srbije pred Mundobasket.

Legendarni as nije preterano iznenađen što su Nikola Jokić i Vasilije Micić odlučili da odjave reprezentaciju ovog leta.

"Neće da igraju, imaju svoje razloge koje su naveli. Šta reći na to, objektivno nemam šta da kažem. Verujem da nisam jedini. Pre svega ovoga, verovao sam da možemo da se kvalifikujemo za Olimpijske igre sledeće godine, ne kažem da i dalje ne verujem da će Srbija to ostvariti adekvatnim plasmanom u Manili. Sve se nadam da hoće. Znate, ništa se ne dešava preko noći, ali smo i dalje u oblacima da ima sistema, iluzijama kako smo moćni pod obručima, a vremena su se drastično promenila. Iskreno, ja to više ne razumem", rekao je Paspalj u razgovoru za "Sportklub".

On ističe da su se vremena promenila i da se slične stvai događaju i u drugim selekcijama.

"Otkazi nam se dešavaju iz godine u godinu, to je već pitanje vizije i plana kako i šta dalje. Da zaboravimo vreme Divca, Kukoča, onog Palje, kada nije bilo poštenog odmora, skoro celo leto sa reprezentacijom posle klupskih sezona. E, toga više neće da bude. Ovako funkcioniše i u drugim evropskim selekcijama, ali svoje najviše pogađa" kaže Paspalj i dodaje:

"Nešto se desilo posle ’onog’ sistema, a mi i dalje živimo u iluziji da smo čudo od košarkaške nacije. E, ljudi, nisam siguran da smo više tako čudesni, čim se malo, malo, pominje potreba uključivanja stranaca u nacionalnu selekciju. I kada je sve već tako, uz te priče, što bi nam svi ovi otkazi padali tako teško".

