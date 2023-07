DEJAN ANĐUS ZA KURIR: NE DOPADA MI SE JOKIĆEV STIL IGRE! Ne snalazi se u evropskoj košarci, njegov maksimum 25 poena po utakmici?

Od njih uvek očekujemo zlato, bez obzira da li su krenuli na Olimpijske igre, evropsko ili svetsko prvenstvo. Naravno pričamo o košarkaškoj reprezentaciji Srbije i predstojećem svetskom prvenstvu.

Kada su pre dva dana krenuli da stižu otkazi našem selktoru Svetislavu Pešiću svi su se zapitali ko će uopšte igrati, ali ubedljivo najveće razočaranje za navijače bila je odluka Nikole Jokića da ipak ne obuče nacionalni dres.

Šta možemo da očekujemo od selekcije bez nekoliko ključnih igrača, da li možda to možemo da preokrenemo u svoju korist i zbog čega su neka od najvećih imena odustala od igre za reprezentaciju govorio je u emisiji Puls Srbije novinar Dejan Anđus.

- Prvo, ovo se dešavalo kroz istoriju da nama nedostaju najbolji igrači uoči velikih takmičnja. Ovo nije prvi put, dakle, to se dešavalo. Ono što je karakteristično, to je da je sada reč o najboljem košarkašu na svetu. Mi smo sad ovde svi politički korektni u smislu da ne iskačemo sa izjavama. Radi se o košarkašu koji je doneo titulu u Denveru. Denver je prosek NBA košarke. Ja, lično, kad ga gledam, meni se njegov stil igre ne dopada - rekao je Anđus i dodao:

- Evroska košarka, odnosno reprezentativna košarka i evropske selekcije, to je drugačija košarka od NBA. Ja sam u određenim momentima određenih utakmica, pošto to pomno i studiozno i dubiozno gledam, osetio kod njega nesnalaženje u ovoj evroskoj varijanti košarke.

- Problem je kod našeg naroda, što dosta to površinski gleda, pa sad tražimo od njega 40-50 koševa, jer on obara te rekorde u Americi, ruši rekorde Džordana po broju pojena. On ne može u evropskoj košarci, u jednoj utakmici evropskog tipa, da pređe 20-25 poena.

