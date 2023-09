ALEKSA OTVORIO DUŠU NA TAŠU! Pričao o detaljima susreta sa Novakom, pa oduševio rečima: JUČE MI JE BIO NAJLEPŠI DAN U ŽIVOTU

Aleksa Avramović osvrnuo se još jednom na Svetsko prvenstvo i sve što se desilo u Manili:

- Još se nisu slegli utisci. Jučerašnji dan mi je bio, uz svoje venčanje, najlepši dan u životu. Kompletan dan bio je savršen i zauvek ću ga pamtiti - rekao je Aleksa za Sport klub.

foto: Nenad Kostić

Razgovarao je Avramović sa Novakom u Skupštini Beograd:

- Nije on nama prilazio, nego mi njemu, jer je to Novak Đoković. Svako bi voleo bar na trenutak da ukrade njegovo vreme. Nismo ništa specijalno pričali, čestitao sam mu na svemu šta radi za srpski narod. On je po meni jedan od najboljih sportista sveta svih vremena... Uz Majkla Džordana, Muhameda Alija... To je to.

00:24 Ovacije za Aleksu

Navijači Partizana su te dočekali ovacijama:

- Počastvovan sam! Hvala im što su mi dali vetar u leđa, ne meni, celoj naciji - pričao je Avramovića.

Aleksa je uvek tu bio za Srbiju. I u kvalifikacijama.

- Oduvek sam verovao u sebe, da nisam, ne bi napravio nikakav uspeh. Nebitno da li sam u životu imao uspone ili padove. Moji pristup svakom treningu i utakmicu. To je moj savet mlađim igračima da duboko veruju u sve što rade.

foto: Nenad Kostić

Ima li mesta u džepu za evroligaške bekove, pošto si ove iz NBA čuvao maestralno:

- Ima - uz osmeh je odgovorio Aleksa.

Za kraj utisak o atmosferi i meču Partizan - Fuenlabrada.

- Verovatno bi bilo par "er-bolova" (promašaj cele kontrukcije koša, prim. aut.) da igram (smeh). Prelep događaj, zaista sam oduševljen. Trenutno sam na odmoru, treba mi malo vremena da se slegnu svi ovi utisci, ali svakako navijači Partizana ne treba da brinu! Biće sve to na vreme jako dobro.

Kurir sport