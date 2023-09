PEŠIĆ: ZVEZDA I PARTIZAN 100 ODSTO POSTAJU SUVLASNICI EVROLIGE! E, tad je potrebno da NAPUSTE Aba ligu! To takmičenje nam ne treba

Svetislav Pešić poziva srpske večiti rivale da u budućnosti igraju srpsku ligu! Selektor Srbije kaže da je pravi momenat za to kada Zvezda i Partizan postanu stali učenici Evrolige, a to je izvesno...

- Mislim da mi nemamo piramidu sistema takmičenja u kojoj je najvažnija stvar da se proizvode igrači. Mi imamo u svim ligama igrače koji nemaju apsolutno nikakve perspektive za budućnost velikih naših klubova ili za reprezentaciju. Najverovatnije, ono što će se desiti iduće godine ili za dve godine, verovatno će Crvena zvezda i Partizan dobiti pozivnicu za Evroligu, a posle toga će postati suvlasnici takmičenja. To će se 100 odsto desiti - pričao je Pešić i dodao:

- Šta ćemo onda? Mi ne treba da igramo ABA ligu. Ne da ukinemo. Nego mi moramo da se vratimo tamo gde pripadamo. Znači, mi moramo da imamo profesionalnu srpsku ligu. I to odmah, sada, odmah. Odmah sada, na kraju ovog olimpijskog ciklusa. Da, onog trenutka kada Crvena zvezda i Partizan definitivno dobiju sigurnost da će svake godine igrati Evroligu kao litvanski klubovi - naveo je Pešić i dodao:

- Aba 2 ligu treba ukinuti odmah!

foto: Starsport©

Selektor je izneo i primer šta je potrebno uraditi i na koga se ugledati:

- Šta su Litvanci uradili? Oni su formirali profesionalnu ligu. Svaki klub u Litvaniji dobio je pravila ponašanja. Kakvu dvoranu treba da imaju, do 5.000, 3.000 mesta. Apsolutno sve regulisano. I oni igraju svoju ligu i igraju evropska takmičenja. Šta se kod nas dešava? Osim Crvene zvezde i Partizana, niko ne igra u Evropi. Nijedan klub. I to već godinama. I mi želimo da razvijemo našu košarku. Šta to znači?

foto: Nenad Kostić

Usledilo je i pojašnjenje:

- To znači onog trenutka kad mi napravimo profesionalnu srpsku ligu, jedinstvenu srpsku ligu, ne znam, kako god. Onda će se iz te srpske lige biti prohodnost za evropska takmičenja. Mi treba da se povezujemo sa Evropom, sa svetom. Mi moramo da se povezujemo sa Evropom. Mi moramo da budemo u Evropi. Ne u ovom prostoru bivše Jugoslavije, koju ja volim i dan danas iako više ne postoji.

Zaključak na kraju bio je potpuno jasan:

- Sa aspekta naših interesa, mi moramo vrlo brzo, pre svega klubovi... Oni moraju da izraze interes kako žele dalje i gde žele da se takmiče.

Kurir sport / RTS