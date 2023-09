"BILO JE DOSTA PROPUSTA U ODBRANI" Obradović LJUT na svoje igrače posle pobede - otkrio šta je najveći PROBLEM!

Košarkaši Partizana su u četvrtfinalu Superkupa ABA lige u Podgorici pobedili Megu rezultatom 89:78.

Nakon meča, utiske je sumirao strateg Parnog valjka Željko Obradović.

- Počeli smo turnir, jasno je da tim još uvek nije na onom nivou koji je potreban za bilo koje zvanično takmičenje, kratke su bile pripreme, ali za to smo se odlučili zato što ispred nas imamo izuzetno napornu sezonu. U prva dva meseca ćemo imati po 10 utakmica, a u decembru i januaru po 11, to su u četiri meseca 42 utakmice. Odlučio sam se zato za ovaj plan i program - kazo je Obradović.

Čestitao je proslavljeni stručnjak ekipi Mege.

- Čestitam ekipi Mege, mladi igrači odlično vođeni, igrali su odlično. Izuzetno zanimljiva utakmica, što se tiče i taktike, a verujem da je bila zanimljiva i gledaocima. Naravno čestitam mojim igračima na pobedi i na plasmanu u to polufinale. Da analiziramo utakmicu Igokee i Cedevita Olimpije i da se spremimo za to polufinale. I na kraju da se zahvalimo svim navijačima na veoma toplom dočeku.

Istakao je Obradović da je danas bilo dosta propusta u odbrani, ali na tome se intenzivno radi.

- Bilo je dosta propusta u odbrani, radimo na tome. Utakmice su najbolji pokazatelj toga, to smo pričali na Kopaoniku, da će prve utakmice pokazati sve nedostatke. Problem je što se na jedan način pripremaš i onda dođe do nekih stvari na koje ne možeš da utičeš. Sa nama nije Ponitka, koji je ostao u Beogradu, ima određene probleme, pa nije mogao da putuje. Da ne spominjem Aleksu koji se tek vratio, ima problem sa skočnim zglobom, bilo je nepotrebno stavljati ga u igru i riskirati. Videćemo kako će to izgledati sutra ili prekosutra, on bi trebao neku teretanu da odradi i jedan kolektivni trening, koji nije trening nego pripremna utakmica. To su sve stvari koje su uobičajene za ovaj period, kada vratimo film prošle sezone je ceo pripremni period bio sa jednim plejmejkerom, pravim plejmejkerom. Danas smo igrali sa Ognjenom, ali sreća da su ovi drugi igrači odigrali na nivou koji je potreban da se odigra večeras i čestitam im na tome - podvukao je Obradović.

