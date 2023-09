ŽOC O POSLEDNJEM NAPADU PARTIZANA: Bio je sam ispod koša, promašio zicer i to je sastavni deo igre

Košarkaši Studentskog centra osvojili su trofej u ABA Superkupu, pošto su u Podgorici pobedili Partizan sa 83:81.

- Prisustvovali smo veoma dobrom meču, sve se odlučilo u par zadnjih sekundi. Čestitam Studentskom centru na osvojenoj tituli i specijalno čestitam Andreju Žakelju. Mislim da je izvanredno vodio ekipu. Igrali su na vrhunskom nivou ceo turnir. Imali smo priliku da privedemo lako kraju, ali smo napravili brzoplete odluke u napadu, a onda smo u odbrani dozvoili da se vrate u meč, potom lošom odbranom trojke su poveli, mi smo promašili zicer ispod koša. Pričati o zadnjem napadu i odbrani nikad nisam voleo. Čestitao bih ponovo SC Derbiju na zasluženom trofeju - rekao je Obradović novinarima na početku konferencije.

Na pitanje da li je poslednji napad bio planski takav, trofejni trener je objasnio da uvek mora biti više opcija.

- Nije bila improvizacija, znali smo kako će reagovati, jedno od rešenja je bilo to. Uvek morate timu ponduiti više rešenja, on je bio sam ispod koša. On je bio sam ispod koša, promašio zicer i to je sastavni deo igre - dodao je Obradović.

Borna Kapusta hits the CLUTCH 3-POINTER to WIN the 2023 #ABASuperCup for @kkscderby! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8j3P1x58LO — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) September 20, 2023

Treće mesto na ABA Superkupu osvojila je Budućnost koja je u bila bolja od Igokee sa 79:68. Košarkaši Mege su peti pošto su slavili protiv Zadra sa 101:78, dok je utakmici za sedmo mesto FMP posle produžetka pobedio Cedevita Olimpija sa 85:81.

(Kurir sport)