PROŠAO KROZ PAKAO! Kevin Panter OTVORIO DUŠU: Nisam spavao, ni jeo, roditelji su sve GLEDALI! Prelomio sam u PONOĆ!

Kevin Panter definitivno je jedan od najboljih stranaca u istoriji KK Partizan.

Uspeo je Amerikanac da uđe u srca svih navijača, stigne i do kapitenske trake, a odlukom da ostane u klubu i naredne sezone "kupio" je grobare za čitav život.

Sada je Panter, u razgovoru za Mozzart sport, otvorio dušu i pričao o najstresnijim danima njegovog života i paklu kroz koji je prošao dok nije odlučio da ostane u Beogradu.

- Najstresniji period u mom životu, bez bilo kakve dileme. Čak mi je teško uopšte da se prisećam tih dana koliko je bilo emotivno, naporno, generalno nikome ne bih poželeo da preživljava to - počeo je priču Panter, pa nastavio:

- Tokom tog čitavog procesa sam sa roditeljima u njihovoj kući. Do tog momenta ih nisam video skoro godinu dana. Tako da oni proživljavaju sve što ja proživljavam u tim trenucima, videli su iz prve ruke kako to izgleda. Videli su te emocije. Nisam spavao, bukvalno nisam spavao četiri ili pet dana zaredom. Nisam jeo, izgubio sam apetit od stresa, od telefonskih poziva. Od jutra do mraka. Hteo sam da donesem odluku koja je najbolja za mene, svi me kontaktiraju, svi mi pričaju neku svoju priču, a ja se borim da sve to isključim da budem sam sa svojim mislima, da sam donesem odluku zbog koje ću ja lično da budem zadovoljan.

foto: Starsport

Problema je bilo mnogo.

- Na sve to problem je vremenska razlika. Kada vi u Evropi ustanete, ja spavam. Zato sam ostajao budan, čekao pozive, čekao razgovore. Potpuno mi se život okrenuo naopačke. Generalno telefon mi je uvek na sajlentu, nikada ne zvoni. Tih dana nisam sebi mogao tako nešto da priuštim jer se nalazim na raskrsnici, ključan momenat u mojoj karijeri se prelama, svakih 10 minuta zvoni telefon, slušam ponude, vagam, razgovaram, hiljadu nekih informacija mi prolazi kroz glavu - otkriiva kapiten crno-belih, a zatim u dahu ide dalje sa pričom:

- Zamislite ovu situaciju. Legnem oko 11 uveče i budim se već oko dva iza ponoći jer krenu pozivi i posle toga ne spavam. To je to, spavao sam tri sata i morao sam da budem spreman za telefonske razgovore koji mogu da mi odluče dalji tok života. Trajalo je to nedelju dana i to je toliko psihički bilo teško i stresno da ne mogu da objasnim. Nikada u karijeri pre ovoga nisam bio u sličnoj situaciji i nadam se da više takve dane neću preživljavati jer je baš bilo previše.

foto: Starsportphoto

Kako sam kaže, konačnu odluku doneo je u ponoć!

- Ne mogu da kažem da sam prelomio u ’minut do 12’. Možda je tako izgledalo sa strane, ali definitivno je vreme otkucavalo što se mene tiče, jednostavno na kraju sam morao da prelomim. Osetio sam da sat otkucava... Možda je ludo što ću ovo da kažem, ali na kraju sam poslušao šta mi je srce reklo. Stvarno je tako bilo. Sećam se da sam prelomio u ponoć. Poslao sam poruku agentu, odmah je usledio njegov poziv sa pitanjem da li sam siguran, samo su mu rekao da sam siguran i to je bilo to. Tako se završilo - rekao je on!

Da se ta tuča nije desila...

Dotakao se Panter i čuvene plej-of serije sa Realom iz Madrida.

- Da se ta tuča nije desila, da nisam suspendovan, da se još neke stvari nisu desile, Partizan bi bio na fajnal-foru. Real je bio gotov, pobedili smo ih... Neki igrači iz tog tima su mi slali poruke, neću da ih imenujem, i oni su znali da su gotovi, međutim... To je sada prošlost. Da se ne vraćam na to. Idemo u novu sezonu sa istim ciljevima, a to je da pobeđujemo svaku utakmicu - seća se ove bolne serije Kevin Panter.

Aleksa sve zaslužio! Govorio je kapiten crno-belih i o Aleksi Avramoviću koji je zablistao na nedavno završenom Mundobasketu: - Pričali smo o nekoj njegovoj poseti u šokli u njegovom rodnom gradu, nestvarno mi zvuči, ali ako je neko zaslužio to onda je Aleksa. Svi znamo koliko je energičan, sa koliko strasti igra, obožava publiku, to ga još više motiviše. Baš mi drago što je doživeo ovakvo leto, gledao sam neke utakmice sa šampionata, bio je izvanredan. Međutim ono što me najviše raduje kod njega je da su ga najzad zaobišle povrede i sada svi možemo da vidimo kako to izgleda kada je Aleksa na 100 odsto - zaključio je Kevin Panter.

Kurir sport / Mozzart sport

Bonus video:

03:57 KEVIN PANTER IZAZVAO ZEMLJOTRES U PIONIRU: Pogledajte odlučujući koš i finiš utakmice Partizan-Huventud