DR RADOVANOVIĆ PROGOVORIO O DRAMI NAKON BORIŠNE POVREDE: Bilo je hitno, a hteli da odlože operaciju! ONDA JE ZAFALILO KRVI (VIDEO)

Lekar koji je najzaslužniji za uspešnu i pravovremenu operaciju našeg košarkaša Boriše Simanića govorio je u emisiji Puls Srbijie o dramatičnim trenucima koji su nastali neposredno nakon što je Simanić zadobio tešku povredu.

- Moj posao jeste, pošto se bavim velikom hirurgijom da prepoznam težinu povrede. Iako su okolnosti ukazivale po udarcu, koji smo svi doživeli kao ne naročito snažan, da nije reč o ozbiljnijoj povredi, neki parametri su mi odmah ukazali da se radi o ozbiljnoj povredi sa ozbiljnim krvarenjem i da je operacja neophodna. Organizovao sam sve da tako bude i onda se sve to ispostavilo kao tačno - rekao je Radovanović.

Kaže da lekarsko osoblje u Menili nije imalo dovoljnoj lekarskog iskustva:

- Ljudi u Manili nisu imali iskustvo i znanje da to procene. Organizacija je takva da vi prvo dođete u kontakt sa mlađim lekarima, a specijalista noću nema. Tražio sam da se uradi skener sa kontrastom. Oni naravno nisu imali autorizaciju nego su morai da zovu specijaliste. Kada su videli snimke oni su procenili da on može da sačeka do sutra. To nije bila takva situacija. Zahtevao sam još jedan CT i onda je došlo do operacije i svega toga.

Nakon toga nastalo je još jedna otežavajuća okolnost.

- Isto još jedno neprijatno iznenađenje je bilo kada su u pet ujutru iz bolnice zvali jer su shvatili da nemaju krv i da ne mogu da je nabave. Znao sam krvne grupe igrača, a tražio sam i kod ljudi iz štaba, ali niko nije imao tu krvnu grupu. Rekli su mi da su pitali crveni krst i onda sam ja pokrenuo akciju. Ljudi su iz Filipinskog crvenog krsta su bili korektni i na sreću obezbedili potrebnu količinu krvi.

